Mourad Boudjellal est candidat à la présidence du parti présidentiel Renaissance dans le Var

Mourad Boudjellal le confirme ce jeudi : il est officiellement candidat pour prendre la tête du parti Renaissance dans le Var. Ce n'est pas une suprise de la part de celui qui a toujours suivi de près et commenté l'actualité politique. Après les élections législatives de juin 2021, l'ex-patron du RCT réagissait sur France Bleu Provence à l'élection de sept députés RN sur les huit circonscriptions que compte le Var : "je vais réfléchir à comment être utile à mon pays", disait Mourad Boudjellal, avec déjà son engagement contre l'extrême-droite depuis 1995 et l'arrivée du FN à la ville de Toulon

ⓘ Publicité

"Faire de Renaissance la première force politique dans le Var"

Aujourd'hui, Mourad Boudjellal annonce donc qu'il souhaite "mettre ses compétences au service des militants et bâtir avec eux un travail de refondation du parti dans le Var pour le rendre plus militant, plus ambitieux et plus dynamique" avec un objectif affiché : "faire de Renaissance la première force politique dans le Var". Le parti présidentiel compte actuellement 450 adhérents dans le département.

Pour mener à bien son projet, Mourad Boudjellal s'appuie sur une équipe d'une cinquantaine de militants venant de tout le département. Elle s'est déjà réunie en groupe de travail pour élaborer une quarantaine de propositions qui seront présentées à des adhérents varois de Renaissance. Parmi ces militants, des personnalités qui comptent dans le parti comme l'ancienne députée LREM Sereine Mauborgne.

Le patron du Hyères Football Club n'est pas le seul candidat pour diriger le parti présidentiel dans le Var. Face à lui se présente aussi Gilles Joannet, responsable du comité LREM golfe de Saint-Tropez. L’élection se déroulera par vote électronique le 28 et 29 janvier prochains.