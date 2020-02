Mourenx : le maire sortant, Patrice Laurent, dévoile sa liste pour les municipales

Mourenx, France

Après la liste de David Habib, dévoilée le 30 janvier, c'était donc au tour du maire sortant, Patrice Laurent, de présenter son équipe, pour le scrutin des 15 et 22 mars prochain. Et encore une fois, la salle était pleine à craquer.

Une liste renouvelée à plus de 50%

La liste de Patrice Laurent s'appelle "Mourenx avec vous, la gauche citoyenne et écologiste". Elle a été renouvelée "à plus de 50% par rapport à la mandature précédente", explique le maire sortant, qui n'a pas obtenu l'investiture socialiste, et qui a indiqué qu'il allait faire signer une charte de déontologie aux 29 colistiers.

Les 29 noms de la liste "Mourenx avec vous" - Document remis

Dans sa présentation, Patrice Laurent n'a pas résisté à envoyer quelques piques à la liste de David Habib, son concurrent, qui était sur la même scène, le soir du 30 janvier.

"Ça sera une campagne difficile, mais je ne veux pas rentrer dans un match de boxe" souffle Patrice Laurent. Copier

Patrice Laurent a reçu le soutien de Jacques Cassiau-Haurie, le président de la CCLO. © Radio France - Mathias Kern

Patrice Laurent en a aussi profité pour parler de quelques éléments de son programme. Il souhaite notamment démolir la "tour des célibataires", vieillissante et "à 60% vide" selon le maire sortant, pour la remplacer par un immeuble plus adapté, une résidence seniors. Son concurrent, David Habib prévoit de son côté un référendum sur la question. Patrice Laurent veut aussi créer un pôle de santé dans le centre ville de Mourenx, à l'endroit où l'équipe de David Habib envisage plutôt l'installation d'une halle gourmande.