"Gilets jaunes" : France Bleu Périgord vous donne la parole et ouvre le débat

Ce vendredi 7 décembre, France Bleu Périgord vous ouvre son antenne. Vous pourrez donner votre avis sur le mouvement des "gilets jaunes". Entre 17h et 18h, un débat aura lieu en direct de nos studios, retransmis sur la page Facebook de France Bleu Périgord.

Depuis trois semaines, le mouvement des "gilets jaunes" agite le pays. Les différentes annonces du gouvernement ne parviennent pas à apaiser la colère des manifestants qui se sentent incompris. Un nouveau rassemblement est annoncé à Paris ce samedi 8 décembre. A la veille de ce nouvel acte, France Bleu Périgord ouvre le débat et donne la parole aux Périgourdins.

La parole aux auditeurs

Vendredi 7 décembre, entre 8h10 et 8h30, les auditeurs pourront appeler le 05 53 53 82 82 et donner leur avis sur le mouvement des "gilets jaunes" et les réponses du gouvernement.

Un débat entre 17h et 18h

De 17h à 18h, deux membres des « gilets jaunes » de Dordogne, Morgane Moniaux et Christophe Aubert exposeront leurs revendications face au député de La République en Marche du Bergeracois Michel Delpon. Autour de la table également, le président du Medef de Nouvelle-Aquitaine et président de la Chambre de commerce et d’industrie de Dordogne, Christophe Fauvel.

Ce débat sera également retransmis en direct vidéo sur la page Facebook de France Bleu Périgord et francebleu.fr. Les internautes pourront réagir et commenter en direct.