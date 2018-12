Mouvement des "gilets jaunes" : suivez le débat de France Bleu Périgord

Ce vendredi 7 décembre, entre 17h et 18h, France Bleu Périgord ouvre le débat entre deux membres des "gilets jaunes", le député LREM Michel Delpon et le président du Medef de Nouvelle-Aquitaine Christophe Fauvel.

A la veille d'un nouveau rassemblement à Paris et après trois semaines de contestation dans tout le pays, France Bleu Périgord ouvre le débat autour du mouvement des "gilets jaunes".

Ce vendredi 7 décembre, de 17h à 18h, deux membres des « gilets jaunes » de Dordogne, Morgane Moniaux et Christophe Aubert exposeront leurs revendications face au député de La République en Marche du Bergeracois Michel Delpon. Autour de la table également, le président du Medef de Nouvelle-Aquitaine et président de la Chambre de commerce et d’industrie de Dordogne, Christophe Fauvel.

Un débat à suivre sur France Bleu Périgord et en direct vidéo sur notre page Facebook.