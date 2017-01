Mulhouse : le maire de Berrwiller Fabian Jordan succède à Jean-Marie Bockel à la tête de la M2A

Fabian Jordan est le nouveau président de la M2A ( Mulhouse Alsace Agglomération), le maire de Berrwiller succède à Jean-Marie Bockel.Il a été soutenu par une trentaine de maires, qui refusaient que la présidence soit confiée à Mulhouse, la ville-centre. Il sera un président actif et à l'écoute

Un président actif et à l'écoute, c'est ce que ressemblera, dans les trois années à venir, la présidence de Fabian Jordan. Le maire de Berrwiller a été élu ce lundi soir, nouveau président de la M2A (Mulhouse Alsace Agglomération). Il a obtenu 80 voix, 13 bulletins blancs et 8 abstention. Il était le seul candidat. Il succède à Jean-Marie Bockel, qui était à la tête de la collectivité depuis 7 ans. Jean-Marie Bockel ne possède plus qu'un mandat, celui de sénateur, après 28 ans passés à la tête de plusieurs exécutifs locaux.

La revanche des "petits maires" face à la ville-centre, Mulhouse

L'élection de Fabian Jordan s'est jouée il y a un mois, quand une trentaine de maires de l'agglomération, ont refusé que la M2A soit présidée par la ville-centre, Mulhouse. Ils ont décidé de soutenir alors le maire de Berrwiller, une commune de 1 000 habitants. Face aux nombreuses absences de Jean-Marie Bockel, lors du précédent mandat, ils ont voulu un président à plein temps, c'est à quoi s'est engagé Fabian Jordan. Une nouvelle forme de gouvernance, à l'écoute de tout le monde, tout en favorisant l'implication des élus. Fabian Jordan avait reçu le soutien, juste avant l'élection du président sortant, Jean-Marie Bockel.

"Je veux fédérer toutes les énergies positives qui sont dans tous les élus. Il y aura plus de proximité et plus de transparence," a souligné le nouveau président fraichement élu.

Le nouveau président applaudit par les élus © Radio France - Guillaume Chhum

Jean Rottner, le maire de Mulhouse, en retrait

Cette "fronde " des maires, contre la ville-centre Mulhouse, avait provoqué la colère de Jean Rottner. Le maire de Mulhouse, candidat naturel à la succession de Jean-Marie Bockel, avait refusé d'être le 1er vice-président . "C'est un choix purement personnel, je ne le vis pas du tout comme un échec. Mon adjointe est première vice-présidente de l'agglomération. Politiquement, je suis le maire de la ville-centre et incontournable dans ce couple: agglomération, ville-centre," a expliqué Jean Rottner, après cette élection.

Soutien entier de Jean-Marie Bockel

Avant de passer la main, Jean-Marie Bockel, le désormais ex-président de la M2A, a souhaité bonne réussite au nouveau président. " En travaillant ensemble, en avançant ensemble, les liens se sont créés. L'estime mutuelle est apparue, oui, je pense que ça peut réussir," a confié le sénateur du haut-Rhin.

Fabian Jordan, le maire de Berrwiller, est donc à la tête d'une collectivité qui regroupe près de 270 000 habitants.