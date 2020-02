Muncipales à Caen : le maire sortant LR Joël Bruneau dévoile sa liste

Caen, France

Quelques jours après son premier meeting de campagne et l'exposition de son projet en terme de sécurité et de propreté à Caen, Joël Bruneau a présenté samedi 8 février ses colistiers pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Le maire sortant Les Républicains renouvelle près de la moitié de sa liste (47%) avec des citoyens engagés dans différents partis : Les Républicains, ses alliés en 2014 l'UDI et le MoDem, le Nouveau centre et La République en Marche.

Dix caennais issus du groupe de réflexion "Nous sommes Caen", proche du mouvement présidentiel, font parti de la liste présentée par Joël Bruneau. Un peu plus de la moitié des participants n'adhèrent pas à un parti politique. "J'ai toujours considéré que le rôle d'un maire était de fédérer autour d'un projet pour la ville, assure le maire sortant, rassembler des gens qui sont animés par une même ambition, qui portent le même projet. Ça n'a rien à voir avec des quotas de partis."

Deux piliers : le développement économique et la qualité de vie

Pour ce deuxième mandat, Joël Bruneau veut poursuivre son travail des six dernières années, en se focalisant particulièrement sur la création d'emplois et l'attractivité économique de Caen et l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Pour cela, il compte dans ses rangs onze de ses douze adjoints actuels et cinq trentenaires parmi les dix premiers noms de sa liste. Des citoyens plus jeunes que le maire sortant, âgé de 56 ans, "qui pourront s'ils le souhaitent poursuivre" en 2026, après le deuxième mandat de l'édile s'il est élu. Ce serait son deuxième et "dernier" rappelle Joël Bruneau.