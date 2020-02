Elections municipales à Cercottes : il y aura deux listes

Cercottes, France

Ils sont 2 candidats aux prochaines élections municipales à Cercottes. Le maire sortant Martial Savouré-Lejeune, 61 ans, élu depuis 2008, brigue un troisième mandat.

Condamné en décembre dernier par le tribunal correctionnel d'Orléans, pour escroquerie liée à des fausses factures suite aux indemnisations des inondations de 2016 (il a écopé d'1 an de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité) il a fait appel. Ce qui du coup suspend la sanction. Le jugement n'étant pas définitif, il peut donc se représenter.

"C'est une affaire privée" - Martial Savouré Lejeune

Martial Savouré-Lejeune, maire sortant de Cercottes et candidat à sa réélection - Lydie Lahaix

"Nous sommes en appel, cette affaire n'a rien à voir avec la mairie où les gens sont plutôt satisfaits du travail, de ma disponibilité et de la proximité" explique Martial Savouré-Lejeune qui ajoute "Nous sommes dans un Etat de droit, on me dit vous avez le droit de vous présenter, je me présente. Après ce sont les électeurs qui trancheront, mais je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas eu de soutien".

Et Martial Savouré-Lejeune poursuit "C'est le côté inéligibilité que je conteste le plus parce que c'est exclusivement privé. Si cela avait été en lien avec la mairie, je connais très bien les habitants de Cercottes, ils ne me l'auraient pas pardonné". Pour cette élection, Martial Savouré-Lejeune conduit une liste sans étiquette, renouvelée aux 2/3 par rapport au précédent scrutin.

Face à lui au premier tour le 15 mars prochain, il y aura Alexandre Thibaudeau, 32 ans. L'ancien président de l'Association des sinistrés du Loiret (qu'il a lancée suite aux inondations de 2016 , elle regroupe aujourd'hui 450 adhérenrts) a finalement décidé de se lancer dans la campagne, en réaction justement à la candidature du maire sortant.

" Si demain Martial est condamné, comment on fait ? " - Alexandre Thibaudeau

Alexandre Thibaudeau, candidat et tête de la liste "Cercottes avec vous" - Lydie Lahaix

"Pour être transparent, j'étais sur la liste de Martial, on a fait des réunions ensemble. D'une part c'était _compliqué de donner son avis_. Mais d'autre part, avoir une image associée à quelqu'un qui aujourd'hui est concerné par une affaire judiciaire, moi personnellement je ne peux pas". Et Alexandre Thibaudeau s'interroge "Si demain Martial (Savouré-Lejeune) est condamné, comment fait-on ? puisqu'on se retrouverait avec une commune sans maire. C'est la question que je pose aux administrés, qui prendra la gestion de la commune ?" Alexandre Thibaudeau a baptisé sa liste "Cercottes avec vous". Il explique vouloir donner davantage la parole aux habitants, il parie sur la gestion participative. Alors qu'en face le maire sortant, Martial Savouré-Lejeune, lui met en avant son expérience, sa disponibilité et sa proximité.