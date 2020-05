Municipales à Chambéry : la liste "Chambé Citoyenne" fusionne avec Thierry Repentin

C'était dans les tuyaux et c'est confirmé ce vendredi en début d'après-midi. A Chambéry, il y a alliance pour faire face au maire sortant Michel Dantin (LR) pour le second tour de l'élection municipale. La liste Chambé Citoyenne (22,5% des voix au premier tour) fusionne avec la liste Chambéry en commun menée par l'ancien ministre socialiste Thierry Repentin. Seulement 22 voix d'écart les séparaient après le premier tour. Au calcul des voix, cette alliance leur permet de passer devant le maire sortant LR Michel Dantin (37% des voix au premier tour). Les militants de Chambé Citoyenne avaient leur mot à dire sur cette fusion. Ils l'ont "voté à une large majorité", assure leur tête de liste Aurélie Le Meur.

Sur cette nouvelle liste, Thierry Repentin reste en tête. Aurélie Le Meur serait sa première adjointe en cas de victoire le 28 juin. Toutes les autres places de la liste seront réparties également entre les deux listes qui fusionnent.

Le nom de la liste d'union n'a pas été encore dévoilé. Les deux figures de proue ont déclaré avoir œuvré à la fusion dès le résultat du premier tour. 10 groupes de travail avec des membres des deux équipes ont travaillé sur le programme commun durant tout le confinement.

Une autre liste a refusé l'alliance avec Thierry Repentin pour le second tour. Il s'agit de Chambéry sociale et écologiste, soutenue notamment par le PC. Dans un communiqué, les représentants de cette liste expliquent que comme ils s'y étaient engagés, ils ne s'allieraient "avec aucune liste soutenant les politiques néolibérales. "Chambéry en commun", la liste menée par Thierry Repentin, alliée à l'UDI, en fait partie". Chambéry sociale et écologiste n'a pas obtenu 10% au premier tour et ne peut donc pas se maintenir.