Municipales à Lisieux : le RN se retire, les écologistes entrent dans la course

À Lisieux, quand une liste jette l'éponge, c'est une autre qui est déposée en préfecture. La tête de liste soutenue par le Rassemblement national Alain Angélini a finalement décidé de ne pas présenter de liste RN dans la capitale augeronne. Il n'a pas réussi à réunir les 37 candidats nécessaires pour pouvoir se présenter et n'en avait que 23. "On ne peut pas partir avec n'importe qui, si on avait gagné, on aurait eu l'air de quoi ?", se questionne l'ex-candidat RN.

En revanche, Europe Écologie Les Verts et plusieurs partis de gauche (le PCF, la France insoumise, Génération.s et des Gilets Jaunes) ont eux déclaré une liste de dernière minute ce mercredi matin à la sous-préfecture. Une candidature intitulée "La Gauche écologiste, sociale et citoyenne". Elle sera emmenée par Pascal Chapelle, déjà candidat aux élections législatives en 2012.