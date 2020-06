Municipales en Sarthe : suivez les résultats en direct

Ce dimanche 28 juin 2020, les électeurs de la Sarthe sont appelés aux urnes pour le second tour des élections municipales dans 33 communes, dont Le Mans et Sablé-sur-Sarthe. A une heure de la fermeture des bureaux de vote, la participation s'établit à 31,2%, 24 points de moins qu'en 2014.

Plus de 3 mois après le premier tour des municipales en pleine crise du coronavirus, 33 communes sont concernées par ce second tour ce dimanche 28 juin 2020, dont Le Mans, Sablé-sur-Sarthe, Ecommoy et Saint Calais. Au total, un peu plus de 123 000 électeurs sont appelés aux urnes, soit pour compléter le conseil municipal pour les communes de moins de 1000 habitants, soit pour départager les listes qualifiées pour le second tour dans les communes de plus de 1000 habitants.

Une participation à 17 heures en baisse de 24 points par rapport à 2014

Partout dans le département, les bureaux de vote ferment à 18 heures. A 17 heures, la participation s'établit à 31,2% ; c'était 43,14% au premier tour en mars dernier à la même heure. En 2014, la participation en Sarthe au second tour à 17 heures était de 55%.

A midi, ce dimanche 28 juin, la participation n'était que de 15,98 %, soit 3 points de moins que le 15 mars à la mi-journée au premier tour.

Les communes concernées