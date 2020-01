Municipales à Aix les Bains : la liste Aix Autrement présente son programme

Aix-les-Bains, France

Les Aixois connaissent déjà André Gimenez puisqu'il est actuellement élu d'opposition et qu'il s'est déjà présenté aux élections municipales de 2014. André Gimenez accompagnera donc la liste "Aix Autrement", sans étiquette, issue de la société civile, avec un programme basé sur la relance du commerce et du tourisme thermale.

Notre première mesure dès 2020 sera de remettre le stationnement de surface gratuit - André Gimenez

"Nous voulons faire redémarrer les deux moteurs historiques de la ville, le tourisme et le thermalisme" indique le candidat "les commerces souffrent énormément sur Aix, notamment parce qu'il est très difficile de se garer". "Par ailleurs André Gimenez précise qu'il veut rétablir la crémaillère électrique entre Aix les Bains et le Revard. "Cela voudrait dire pour la ville, 300 000 visiteurs par an, donc un commerce qui va rebondir, des hôtels qui vont rouvrir, une richesse qui viendra de l'extérieur et tout va repartir comme aux belles années du tourisme et du thermalisme".

Une liste issue de la société civile

La liste Aix Autrement est composée de 35 personnes, aux profils très différents. On y trouve des enseignants, des commerçants, des banquiers, des notaires. "Tous vivent et connaissent parfaitement Aix les Bains, ils ont des solutions à apporter à différents problèmes", souligne André Gimenez, la tête de liste.

André Gimenez lui est un ex professeur de gym, puis responsable à la direction technique nationale de l'athlétisme. Il se présente comme un homme de dossier, pacificateur.

