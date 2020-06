Municipale 2020 à Bollène : trois voix séparent les deux candidats du deuxième tour

A Bollène il reste deux candidats en lice pour le deuxième tour de l'élection municipale. La maire sortante Marie-Claude Bompard et Antony Zilio président de l'intercommunalité Rhône Lez Provence. L'une est à l'extrème droite sous l'étiquette Ligue du Sud l'autre est classé dans les divers gauche.

Le soir du 15 mars les électeurs bollénois n'en croyaient pas leurs oreilles : Marie-Claude Bompard 44, 68 % et Antony Zilio 44,58% soit 2111 voix contre 2108. Marie-Claude Bompard peine à devancer son adversaire Antony Zilio. Pourtant le taux de participation est plus élevé que la moyenne nationale (48% contre 44) la peur du COVID-19 est quand même passée par là puis qu’habituellement la participation des bollénois à l'élection municipale dépasse les 70%.

Le parti des abstentionnistes à égalité avec les deux candidats

"Ne nous faisons pas voler le second tour comme on nous a volé le premier" clame Marie Claude Bompard . Antony Zilio espère bien avoir prouvé aux bollénois que le changement était possible ! "Tout n'est pas plié d'avance avec les Bompard." A l'heure de faire des pronostics avant le 2° tour il faut aussi se souvenir que "la liste à gauche Bollène" (10,54 %) a décidé de ne pas se maintenir même si elle n'a pas pu trouver d'accord politique avec Antony Zilio.

Marie-Claude Bompard, maire sortante de Bollène (Vaucluse), candidate de la liste Ligue du Sud aux élections municipales 2020, 28 novembre 2019. © Radio France - Daniel Morin