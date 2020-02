Municipale à Beaumont-Louestault : un ancien maire et un directeur de police municipale candidats

Il y aura 3 listes aux prochaines élections municipales à Beaumont-Louestault. Une élection particulière dans cette nouvelle commune de 1612 habitants, puisque les 2 villages ont fusionné le 1er janvier 2017. Visiblement, le rapprochement n'a pas laissé que de bons souvenirs. On trouve en effet l'ancien maire, Jean-Paul Robert, élu maire de Beaumont en 2014, et devenu maire délégué. Il souhaite terminer les projets en cours, et explique qu'il a refusé du monde sur sa liste. On trouve aussi Nicolas Galdéano, 37 ans, directeur de la police nationale de Tours, et qui est domicilié dans la commune. Il a sur sa liste Catherine Côme, la maire sortante de Beaumont-Louestault, élue depuis 31 ans. Dans son programme Nicolas Galdéano souhaite créer une maison intergénérationnelle et une voie verte pour relier les deux bourgs.

La liste de Nicolas Galdéano - Equipe Galdéano

Enfin on compte une troisième liste conduite par Stéphane Béguier.