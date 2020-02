Municipale à Bollène : Marie-Claude Bompard brigue un troisième mandat

Bollène, France

Le haut Vaucluse, la quatrième circonscription, est ce qu'on appelle familièrement la "Bompardie", c'est à dire le fief de la Ligue du Sud, parti de la droite nationale fondé par Jacques Bompard, maire d'Orange, et son épouse Marie-Claude, maire de Bollene. Leur fils Yann est conseiller départemental et la députée Marie-France Lohro est également membre de ce parti certes bien implanté, mais seulement dans ce secteur.

14.000 habitants sur un territoire de 54 km carrés

À la tête de la municipalité depuis 2008, Marie-Claude Bompard n'éprouve pas de lassitude à exercer ce rôle d'élu local. "On m'a demandé de mettre de l'ordre et c'est ce que j'ai fait", dit-elle. Sa police municipale est la seule en Vaucluse à être mobilisées 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.

Mais la Bompard de 2020 n'est plus celle de 2008

C'est l'avis de Claude Besnard, ancien de la majorité municipale. Il dénonce un mode de gouvernance extravagant. Passé au Rassemblement national, parti qui partage les même valeurs que la Ligue du Sud, mais pas les même amitiés, il est prêt a un accord entre les deux tours à condition que Marie-Claude Bompard n’y figure... qu’en fin de liste !

Mieux vivre ensemble

À l'autre bout de l'échiquier, le Parti communiste français, La France Insoumise et des citoyens qui n'ont pas peur de porter l'étendard "À gauche Bollène" se lancent aussi dans la bataille. Leur crédo, c'est le mieux vivre ensemble et la défense des services publics.

Rassembler Bollène

Le quatrième candidat, Antony Zilio, élu bollénois d'opposition, est président de l'intercommunalité et benjamin de cette élection municipale. Mais s'il travaille avec une équipe large, il est plus centriste que gauchiste. Très critique lui aussi vis-à-vis de la gestion Bompard, Antony Zilio dénonce une dette qui flambe et un bilan sécuritaire loin d'être aussi bon qu'affiché par l'équipe en place.

Marie Claude Bompard candidate à sa propre succession à la mairie de Bollène. © Radio France - Jean-Pierre Burlet

Antony Zilio candidat à Bollène. © Radio France - .

Claude Besnard candidat RN à la municipale 2020 à Bollène. © Radio France - Jean-Pierre Burlet