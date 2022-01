Municipale à Bondy : un incendie ravive la tension en fin de campagne

La tension est encore montée d'un cran à Bondy, à trois jours du second tour de la municipale partielle. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un violent incendie a carbonisé la halle Suzanne Buisson où se tient, trois jours par semaine, le marché des quartiers nord de la ville. Rapidement, le maire sortant, Stephen Hervé, candidat à sa réélection, a réagi sur les réseaux sociaux, disant "craindre qu'il s'agisse d'un incendie criminel". Au micro de France Bleu Paris, il précise sa pensée : "L'enquête devra dire si c'était accidentel ou criminel mais les échos que j'ai pu avoir dès hier soir me laissent penser que la main de l'homme est derrière ça et dans le contexte que nous connaissons, on ne peut pas exclure qu'il y ait un lien avec les esprits qui se sont échauffés pendant la campagne".

La mairie de Bondy a été dirigée par les socialistes non-stop de 1945 à 2020 © Radio France - Sarah Tuchscherer

Cette prise de position, c'est de la récupération politique pour son adversaire, Sylvine Thomassin. "Evidemment, à trois jours du second tour, on peut se dire que c'est une sacrée coïncidence. Mais les coïncidences existent ! La halle était vieille, un court-circuit peut arriver. Je garderai de la distance tant que l'enquête n'aura pas clairement déterminé les causes", assure la socialiste. Seul point commun entre les deux rivaux : ils regrettent la perte de cet équipement qui permettait aux familles d'accéder à des produits frais à moindre coût.

Une campagne émaillée d'incidents

Si cet événement interpelle, c'est aussi parce qu'il s'inscrit dans un contexte particulier. La voiture de Sylvine Thomassin a été incendiée juste avant le premier tour de l'élection. Quelques semaines plus tôt, un tag injurieux à son encontre avait également été découvert sur la fresque qui rend hommage à Kylian Mbappé. L'enfant de la commune a, à plusieurs reprises, affiché sa proximité avec celle qui a été maire de 2011 à 2020. Des actes qui font dire à la candidate de gauche qu'"un système s'organise, en Seine-St-Denis, pour, ville après ville, gagner quels que soient les moyens".

Le champion du monde Kylian Mbappé est un enfant de Bondy © Radio France - Sarah Tuchscherer

De son côté, Stephen Hervé, dont l'élection a été annulée par le Conseil d'Etat pour cause d'irrégularités, explique avoir fait l'objet de propos diffamatoires de la part de l'opposition pendant les seize mois qu'a duré son mandat : "Aujourd'hui, ce même déversement de haine continue. Nous y répondons à peine. Mais il faut regarder l'ensemble de la dynamique de cette campagne pour voir que les agressions viennent toujours du même côté".

Des divergences de fond

Sur le fond, projet projet contre projet, la controverse n'est pas moins forte. Stephen Hervé a fait de la propreté et de la sécurité ses priorités : "Les Bondynois veulent plus de tranquillité. La police municipale vivotait en faisant beaucoup d'ilotage. On a passé le braquet supérieur. On a décidé de recruter, de les armer, d'étendre leurs services sept jours sur sept et d'avoir des brigades nocturnes jusqu'à deux heures du matin". Le candidat LR s'enorgueillit aussi d'avoir rétabli la semaine des quatre jours à l'école et promet d'agir, s'il est réélu, pour faire rester les classes moyennes dans la commune.

Le candidat LR a creusé l'écart sur sa rivale au premier tour © Radio France - Sarah Tuchscherer

Sylvine Thomassin, elle, prône le vivre ensemble dans une ville qui a, selon elle, été fracturée, avec "des quartiers pavillonnaires et des cités qui se tournaient le dos et qui ne se parlaient pas. Le projet le plus ambitieux, c'est de réunir la ville". Elle estime y avoir contribué lorsqu'elle était aux manettes et promet de continuer en cas d'élection, par la rénovation urbaine notamment. La candidate de gauche met aussi en avant l'éducation populaire et la culture, essentielles selon elle "dans une ville où 40% de la population a moins de 30 ans".

Le QG de campagne de Sylvine Thomassin, à deux pas de la mairie © Radio France - Sarah Tuchscherer

Une abstention élevée

Dans le centre de Bondy, ce jeudi matin, l'incendie de la nuit est au cœur des conversations. Jean-Marie, Bondynois depuis 2011, électeur de droite revendiqué, regrette l'atmosphère qui entoure cette campagne : "C'est toujours comme ça en politique, tous les coups bas sont permis... A la salle de sport on en discute. Oui, il y a deux camps. Mais certains disent : je vote pour l'un pour que l'autre ne gagne pas. Ils n'ont pas vraiment envie ni de l'un ni de l'autre". Véronique, elle, pousse un soupir lorsqu'on l'interroge sur cette élection : "la politique me fatigue". La campagne ? Elle l'a suivie "de loin. Justement, c'est ce qui a contribué à m'en éloigner encore plus". Comme elle, près de deux tiers des Bondynois ne sont pas allés aux urnes dimanche dernier. Stephen Hervé est arrivé très largement en tête du premier tour en récoltant plus de 49% des suffrages exprimés. Le second tour aura lieu ce dimanche.