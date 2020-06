Municipale 2020 : à Boucau, ce sera un duel à gauche

A Boucau, le communiste Dominique Lavigne (liste Boucau avenir durable et solidaire) s'allie avec l'écologiste Marie-Ange Thébaud (liste Boucau nouvelle génération). Au second tour, la liste remaniée affrontera le maire sortant divers gauche Francis Gonzalez.

L'accord a été signé dimanche soir. La liste "Union de la gauche" (parti communiste et parti socialiste) de Dominique Lavigne s'allie avec la liste "Boucau Nouvelle Generation" de l'écologiste Marie Ange Thébaud.

Répartition par tiers des trois forces politiques

L'accord prévoit une répartition des sièges par tiers entre les trois forces. L'écologiste Marie-Ange Thébaud et le socialiste Christophe Martin devraient siéger au sein de l’agglomération Pays Basque. "C'était ce qu'elle souhaitait" affirme Dominique Lavigne. "et puis finalement ça correspondait aussi à ce que nous voulions parce qu'on considère quand même qu'elle a beaucoup travaillé sur l'Agglo les années passées. Elle a des compétences. C'est ce qui lui plait d'ailleurs et donc il n'y avait pas de raison de ne pas lui donner satisfaction"

"je me concentrerai sur la mairie" — Dominique Lavigne

"Nous avons décidé et en accord avec Christophe Martin [candidat PS de la liste Lavigne] que moi même, tête de liste et donc pressenti comme maire, je me concentrerai pour l'essentiel de mon activité sur la mairie avec mon premier adjoint et que donc la partie agglo serait partagée, assurée en toute confiance entre Marie-Ange Thébaud et Christophe Martin"

"C''est pas dit que les électeurs suivent" — Francis Gonzalez

Pour le maire sortant divers gauche Francis Gonzalez (liste "Boucau convivial et développement durable") on est face à un accord contre nature. "S'ils voulaient nous abattre il fallait bien qu'ils se mettent ensemble. Moi, mon raisonnement c'est de dire que après une entente de façade entre le PCF et le PS maintenant il y a une entente de circonstance avec l'arrivée de Marie-Ange Thébaud. Un plus un, plus un, PC, PS, écolo, ça fait trois en arithmétique mais ça fait pas nécessaire trois en politique. C'est pas dit que les électeurs les suivent"

"Entente contre nature" — Francis Gonzalez

"C'est une entente contre nature quand on sait que Marie-Ange (Thebaud) était à bloc pour l'EPCI et que le PCF était contre. Que Marie-Ange est basquisante et que le PCF était contre l'installation de l'ikastola" "Je pense qu'ils sont dans la politique politicienne et nous on est dans la politique du Boucau pour le bien être de tous les Boucalais"

A l'issue du premier tour, le maire sortant Francis Gonzalez terminait en tête avec 41,09% (1057 votes). Dominique Lavigne, liste "union de la gauche" glanait 32,19% des voix (828 votes) Enfin, Marie-Ange Thébaud obtenait 26,7% des suffrages (687 votes). En sachant que le taux d'abstention à Boucau était très fort : 54,54% (3179 des 5829 inscrits n'ont pas voté lors de ce premier tour)