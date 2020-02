Municipale à l’Isle sur la Sorgue : trois hommes pour un fauteuil

L'Isle-sur-la-Sorgue, France

L'isle sur la Sorgue, c'est un vernis très carte postale provençale sous lequel se cache une réalité plus banale : des inquiétudes pour l'avenir, un peu de délinquance et beaucoup d'endettement. Et trois candidats pour les six années à venir.