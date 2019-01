Municipale à Prunelli di Fium’Orbu : le débat public

Corse, France

Ce dimanche, trois listes briguent les suffrages des 2 619 électeurs.

Stéphane Francovich pour la majorité municipale,

André Rocchi, sans étiquette apparenté nationaliste,

et Esteban Saldana, nationaliste.

Les nationalistes partent donc en ordre dispersé dans ce scrutin, avec une union peu probable également en cas de second tour. Les positions semblent figées et aucune liste ne devrait fusionner à l’issue du premier tour. Stéphane Francovich : « _En cas de second tour nous maintiendrons notre liste complète_, nous ne voulons pas être guidés, nous voulons représenter tout le monde tout simplement. Il y a des personnes avec qui je sais qu’on pourra travailler, l’opposition peut être constructive ».

L’opposition en question est celle incarnée par Esteban Saldana, les deux listes ont eu des discussions avant la campagne électorale, ce que dénonce André Rocchi, candidat d’Inseme pè Prunelli : « Il est très difficile d’imaginer des discussions parce que pour le premier tour il y a déjà une tendance d’alliance entre les deux groupes. Comme nous tournons le dos à l’ancien système il est très difficile d’imaginer une alliance avec des gens qui le cautionnent. »

De son côté Esteban Saldana, tête de liste Pè Prunelli, déplore les pratiques et l’absence de dialogue de l’autre liste d’opposition : « _Quand on se veut en rupture avec l’ancien système, il ne faut pas reproduire ses pratiques_, et quand on ferme la porte à des gens qui veulent dialoguer et qu’on n’est pas capable d’exposer ce qui nous différencie, qu’il faut attendre un débat public pour avoir une discussion politique je pense qu’on est mal placé pour parler de rupture avec l’ancien système ! »

Malgré l’appel à l’union lancé par la majorité territoriale, chacun semble camper sur ses positions.

