Municipale à Saint-Jean-le-Blanc : Thierry Charpentier rate de peu la victoire dès le 1er tour

La soirée a été longue, très longue à la mairie de Saint-Jean-le-Blanc. Pour ce 1er tour de l'élection municipale partielle, la participation a pourtant été faible avec 37.2 % soit seulement 2.300 électeurs qui se sont déplacés. Mais, les opérations de dépouillement et de comptages des voix ont duré plus longtemps que prévu. Finalement, à 18 voix près, la liste de l'ex premier adjoint, Thierry Charpentier, a failli dépasser les 50% et obtenir la majorité. " Le scrutin est comme ça, les mathématiques, c'est comme ça" explique, sans amertume" Thierry Charpentier. "Après, c'est un résultat extrêmement positif pour le projet qu'on propose aux habitants et j'espère qu'il y aura plus de participation au 2ème tour encore".

Thierry Charpentier arrivé largement en tête du 1er tour © Radio France - François Guéroult

Une nouvelle triangulaire ou pas ?

Le 2ème tour, prévu dimanche prochain, opposera de nouveau les 3 listes en présence ( qui ont dépassé les 10% ). Mais, à Saint-Jean-le-Blanc, on n'est pas à l'abri d'une surprise. La maire sortante, Françoise Grivotet, qui a obtenu 30.17% des voix ne cachait ce dimanche soir sa déception après l'annonce des résultats. "L'écart est important et je suis tout à fait consciente que ça va être compliqué." A la question de savoir si elle pourrait renoncer à se présenter au 2ème tour, elle a semblé un peu évasive et a répondu à la presse " je vais en discuter avec mon équipe".

Valentin Blelly lui est bel et bien en piste pour le 2ème tour. Le candidat divers droite, qui avait déposé sa liste à la dernière minute, a obtenu presque 21% des voix. " C'est un score plus qu'honorable. Ca fait de nous une force politique qui compte dans la ville. On aura forcément des élus et on pourra continuer le travail de terrain."