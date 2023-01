Municipale à St-Jean-le-Blanc : ce sera finalement une triangulaire !

Il y avait eu 4 listes à l'élection municipale de 2020 à St-Jean-le-Blanc : il y en aura encore 3, lors du nouveau scrutin organisé le 29 janvier - scrutin devenu inéluctable après "l'explosion" de la majorité , le conseil municipal n'ayant pas réussi à voter le budget 2022 de cette commune de 9 000 habitants. 3 listes, donc, mais une configuration bien différente de celle de 2020.

Françoise Grivotet candidate pour "continuer son projet"

Samedi dernier , l'ancien Premier adjoint Thierry Charpentier, sans étiquette, a été le premier à dévoiler sa liste, baptisée "Unis pour Saint-Jean-le-Blanc". Celui qui dénonce "l'autoritarisme" de la maire sortante Françoise Grivotet a réussi à fédérer autour de lui des personnes issues de 2 groupes d'opposition - avec l'ambition de "tourner la page" et de "retrouver la sérénité" dans le fonctionnement de la commune.

Après, dit-elle, "avoir longuement réfléchi", Françoise Grivotet a décidé elle aussi de monter une nouvelle liste. "Ce qui me motive, explique-t-elle, c'est de continuer le projet pour lequel nous avions été élus en 2020, et que Thierry Charpentier reprend d'ailleurs aujourd'hui dans son programme ! Mais c'est aussi le fait que j'ai réussi beaucoup de marques de soutien de la part des habitants, qui ont très bien compris ce qu'il se passait : l'ancien premier adjoint devenu frondeur est un pompier pyromane, qui prétend éteindre le feu qu'il a lui-même allumé, mais qui n'a toujours eu qu'une seule ambition, celle de prendre ma place."

Françoise Grivotet, aux côtés des 2 adjoints qui lui sont restés fidèles : François Viaud et Manon Aminatou © Radio France - François Guéroult

Pour composer sa liste, Françoise Grivotet s'est appuyée sur 12 membres de son ancienne équipe, qui lui sont restés fidèles - dont 2 adjoints, François Viaud (Travaux et voirie) et Manon Aminatou (Environnement et vie associative). 16 autres personnes, qui n'avaient pas participé au scrutin d'il y a 3 ans, complètent la liste. L'appellation "Saint-Jean-le-Blanc autrement 2023" est un clin d'œil à l'élection de 2023 : "en fait, j'ai le sentiment non pas de repartir mais de continuer, avec certes une équipe modifiée, mais sur les bases du même projet", résume Françoise Grivotet. En 2020, la liste avait reçu le soutien de LREM (devenue Renaissance), ce ne sera pas le cas cette fois-ci : la liste est donc sans étiquette.

La surprise Valentin Blelly

Christophe Tafani, conseiller municipal d'opposition sortant, ayant décidé de jeter l'éponge pour préparer... 2026, on aurait pu penser que le scrutin se résumerait à un duel entre Françoise Grivotet et Thierry Charpentier. Mais un troisième candidat de dernière minute s'invite dans la bataille : Valentin Blelly, qui a déposé ce jeudi soir en préfecture sa liste intitulée "Pour un avenir serein à Saint-Jean-le-Blanc".

Valentin Blelly n'est pas un inconnu dans le paysage politique loirétain : il a été successivement responsable départemental des Jeunes au Front National (devenu Rassemblement National), puis chez Les Républicains, avant de rejoindre l'an passé Reconquête . Il a depuis quitté le mouvement d'Eric Zemmour, et qualifie sa liste de "divers droite" - avec l'ambition "d'offrir une troisième voie à St-Jean-le-Blanc", une commune où il a passé son enfance et qu'il habite de nouveau depuis l'an passé. Si aucune des listes n'obtient la majorité absolue dimanche 29 janvier, un second tour aura lieu le 5 février.