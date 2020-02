Municipale au Crotoy : Jean-Michel Noiret veut un cinéma, Philippe Evrard une maison d'assistantes maternelles

L'un est acteur de cinéma, installé depuis 15 ans dans sa ville de coeur. L'autre a passé 18 ans dans l'armée avant de devenir technicien de la réserve naturelle du Crotoy. Jean-Michel Noiret, pour "J'aime Le Crotoy", et Philippe Evrard, pour "Agir ensemble", sont les deux candidats déclarés au Crotoy pour l'élection municipale des 15 et 22 mars, après que Gilles Dupont a jeté l'éponge jeudi 20 février. La maire sortante Jeannine Bourgau ne se représente pas pour un nouveau mandat. Leur interview est à réécouter ici.

Comment attirer des habitants ?

La commune du Crotoy, c'est 20 000 habitants l'été, mais seulement 2000 à l'année, contre 2400 il y a vingt ans. "On va construire avec un promoteur des logements à loyers modérés", répond Philippe Evrard. Même proposition côté Jean-Michel Noiret. Philippe Evrard veut également monter une maison d'assistantes maternelles, "dans un des bâtiments vides qui appartiennent à la commune". Aujourd'hui, les parents crotellois doivent aller jusqu'à Saint-Valéry pour en trouver une.

Jean-Michel Noiret, lui, veut relancer l'attractivité par le commerce et les activités pour les jeunes. Notamment avec un cinéma : "Cela permettra de créer de l'emploi pour les jeunes, et ça s'insère dans un gros projet culturel global. Avant il y a avait deux cinémas au Crotoy. C'est un lieu où les gens se retrouvent, et ce sera un cinéma-salle de spectacle". Lui comme son opposant veulent aussi ouvrir une médiathèque dans la commune.

La polémique sur le stationnement payant

Le stationnement payant de 9h à 19h, mis en place par la maire sortante Jeannine Bourgau, fait polémique depuis son instauration, notamment auprès des commerçants. Les deux candidats veulent revenir dessus : "On retournera au gratuit entre 12h et 14h30, pour que les gens puissent venir manger dans les bons restaurants qu'on a au Crotoy", assure Philippe Evrard, qui veut aussi raccourcir la période payante dans l'année, aujourd'hui du 1er avril au 30 novembre : "On arrêtera autour du 15 octobre. En hiver il y a beaucoup moins de monde, ça ne fera pas perdre beaucoup d'argent et ça fera revenir les touristes pendant l'hiver".

De son côté, Jean-Michel Noiret rappelle que "Le Crotoy est une ancienne île, et comme Saint-Malo, le centre ne peut pas accueillir tout le monde. Je pense qu'il faut garder le payant dans le centre historique et le front de mer, mais pas sur l'ensemble de la commune. On peut réduire la tarification, avec des forfaits arrangeants pour à la fois les visiteurs, les travailleurs et les saisonniers. Ce n'est pas normal que ces derniers soient autant taxés que les touristes", estime le candidat.

De l'expérience revendiquée des deux côtés

Jean-Michel Noiret part avec une équipe jamais élue au Crotoy, mais qui, dit-il a une grande expérience : "On a dans la liste des anciens élus dans des villes importantes, un secrétaire parlementaire, un ex-chef de cabinet sur Amiens. C'est pour ça qu'on y va, on a l'expérience", assure-t-il. De son côté, Philippe Evrard a déjà été élu au conseil municipal au Crotoy. Il a dans sa liste deux membre de la majorité sortante.