Municipale partielle à St-Jean-le-Blanc : l'ex 1er adjoint Thierry Charpentier mènera une liste d'union

On s'en doutait, c'est désormais officiel : Thierry Charpentier (sans étiquette, pharmacien, âgé de 60 ans) sera bien candidat et tête de liste lors de l'élection municipale de Saint-Jean-le-Blanc, le dimanche 29 janvier. L'ancien 1er adjoint, en froid avec la maire sortante Françoise Grivotet, mènera une liste d'union, avec l'espoir de tourner la page et de retrouver la sérénité au sein du conseil municipal.

Des candidats issus de 3 listes différentes en 2020

Il faut dire que les derniers mois n'ont pas été un long fleuve tranquille à Saint-Jean-le-Blanc, d'un point de vue politique : les deux-tiers des élus ont démissionné , reprochant notamment "l'autoritarisme" de Françoise Grivotet ; la commune n'avait pas réussi à voter le budget 2022, qui a été exécuté par le préfet, sans pouvoir engager de nouveaux projets d'investissement.

"Nous avons un devoir d'explication vis-à-vis de la population, reconnaît Thierry Charpentier, et c'est ce que nous allons faire, pour que chacun comprenne pourquoi on en est arrivé là. Mais notre volonté, c'est surtout de regarder vers l'avenir." Et pour ce faire, Thierry Charpentier a su fédérer autour de lui des personnalités très diverses, issues de 3 listes qui s'étaient affrontées lors des municipales de 2020. "Je n'ai aucun doute sur notre capacité à travailler ensemble, confie-t-il aujourd'hui. C'est plutôt une richesse que de venir d'horizons différents et de faire en sorte de profiter des compétences des uns et des autres : la pensée unique, ce n'est pas notre façon de voir."

La maire sortante briguera-t-elle un nouveau mandat ?

Dans le détail, la liste regroupe 15 personnes qui étaient candidates en 2020 sur la liste de Françoise Grivotet (dont bien sûr Thierry Charpentier mais aussi Delphine Mialanne), 8 qui figuraient sur la liste de Jean-Noël Milor (dont Olivier Silberberg ; Jean-Noël Milor, lui, ne repart pas), 5 présentes sur la liste de Fabrice Gréhal (dont Pascal Lanson, mais Fabrice Gréhal ne se représente pas) et 1 dont c'est la première candidature. "Après les moments difficiles que nous avons vécus, nous sommes heureux d'avoir réussi à trouver un accord, autour d'un projet commun et de valeurs communes", se réjouit ainsi Olivier Silberberg. Parmi les priorités, la réalisation de la maison de santé, la construction d'un nouveau restaurant scolaire pour l'école Demay-Vignier et l'aménagement d'un nouveau club house pour le stade de foot.

Seul le groupe d'opposition conduit par Christophe Tafani ne participe pas à cette liste d'union. "On a discuté avec lui, cela s'est bien passé mais on l'a senti très pris par ses obligations professionnelles (président du conseil de l'ordre des médecins dans le Loiret) et il n'a pas souhaité donner suite", assure Thierry Charpentier. La vraie question est de savoir si, de son côté, Françoise Grivotet, mènera ou non sa propre liste. En a-t-elle l'envie et la capacité ? "Je vous dirai cela jeudi prochain, 12 janvier", date de clôture du dépôt des listes, indique-t-elle. Sans plus de commentaires.