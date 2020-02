Municipales : 10.000 candidats mais cinq communes sans aucune liste en Haute-Vienne et en Corrèze

Les préfectures de la Haute-Vienne et de la Corrèze ont validé les listes déposées pour les élections municipales. On compte un peu plus de 10 000 candidats pour 480 communes dans nos deux départements, mais cinq villages n'ont aucune liste et risquent une mise sous tutelle.

C'est officiellement confirmé, il n'y aura que huit listes à Limoges, le Rassemblement National n'ayant pas pu déposer la sienne par manque de candidats. Par ailleurs, il y a quatre listes à Brive, deux à Tulle et deux à Saint Junien.

5 communes sans candidats risquent une mise sous tutelle

Mais de leur côté, 5 communes n'ont aucun candidat. En Corrèze, il s'agit de Veyrières, Saint Bonnet les Tours de Merle et Saint Geniez ô Merles et en Haute-Vienne, ce sont Mortemart et Rempnat. Pour elles, il n'y aura donc pas de premier tour mais des candidats pourront encore se déclarer pour le second. Enfin s'il n'y a toujours personne, ces villages risqueront de passer sous la tutelle des préfectures.

Dans 6 autres communes corréziennes, certes il y a des candidats mais pas assez pour faire un conseil municipal complet.

Il y a aussi ces villes qui n'auront pas d'opposition pour la simple et bonne raison qu'il n'y a qu'une seule liste, et c'est parfois surprenant. C'est le cas de Bort les Orgues, en Corrèze, ou d'Isle près de Limoges, et plus traditionnellement à Saint Yrieix la Perche.

A l'inverse, par endroit la bataille fera rage dans ces communes où la politique est toujours un peu mouvementée. Il y aura ainsi trois listes à Malemort, Ussel et Ussac en Corrèze et à Saint Léonard de Noblat, Rilhac-Rancon et Ambazac en Haute-Vienne.