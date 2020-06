Municipales : à Lille, le candidat EELV dénonce le mensonge de Martine Aubry

La tête de liste EELV aux municipales à Lille, pour le second tour, est revenu ce mercredi matin sur l'absence d'accord avec la maire sortante PS, Martine Aubry. Il l'accuse de mensonge, d'hégémonie et de ne plus être en phase avec les enjeux de société actuels.