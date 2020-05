Suspendu en raison de la crise du coronavirus, le second tour des élections municipales aura bien lieu le 28 juin.16 communes connaîtront donc l'identité de leurs maires au début de l'été.

Municipales : 16 communes de la Mayenne concernées par le second tour du 28 juin

C'est désormais officiel : le second tour des élections municipales aura bien lieu le 28 juin prochain. Et ce, avec des règles sanitaires strictes à respecter : chaque électeur devra porter un masque de protection et les membres du bureau de vote devront porter un masque chirurgical.

"La fourniture des masques et de gels sera assurée par les communes avec le soutien plein et entier de l'État" précisent le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et le Premier ministre qui se sont entretenus sur le sujet à Matignon, à la mi-journée.

En Mayenne, un second tour aura lieu dans 16 communes sur 242. À Laval, Lévaré, Mayenne, Champgénéteux, Couptrain, Gesvres, Le Pas, Le Ribay, Niafles, Senonnes, Saint-Mars-du-Désert, Charchigné, Saint-Quentin-les-Anges, Vieuvy, Athée, Saint-Jean-sur-Mayenne.

