Municipales : 18,81% de participation en Sarthe à midi

Le taux de participation est de 18,81% pour le premier tour des élections municipales en Sarthe, à midi, dimanche 15 mars 2020. Un scrutin marqué par les mesures de précaution prises pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le nombre d'électeurs qui ont voté dans la matinée est plus bas que pour les municipales de 2014. En comparaison, le taux de participation au premier tour des municipales en Sarthe était de 29,14% à la mi-journée. Une baisse de plus de 10 points donc. Au Mans, 18,67% des électeurs se sont déjà déplacés pour voter à la mi-journée, soit 13.260 votants.

Au niveau national, le taux de participation est également en baisse par rapport au scrutin de 2014. Il est à 18,38% à midi, contre 23% il y a six ans.

Des électeurs partagés

Sur la page Facebook de France Bleu Maine, les internautes sont partagés quant à la tenue du scrutin malgré le passage au stade 3 de l'épidémie de coronavirus. Beaucoup expliquent qu'ils sont allés voter en respectant les mesures de précautions. "Un masque ou un foulard sur nez/bouche, on apporte son stylo et son bulletin, et on va voter ! Et lavage de mains en rentrant !!", écrit Rachel Diet-Lovet. Pour Damien Meziere, la tenue du scrutin est irresponsable. Il commente : "Quoi qu'il arrive ce scrutin sera fortement impacté par la pandémie et de ce fait ces élections ne devraient avoir aucune valeur. Je comprend aussi bien ceux qui vont voter que ceux qui n'iront pas. Perso je n'irai pas voter (ça sera une première). Ces élections se doivent d'être reportées à une date plus sereine..."