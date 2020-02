Municipales 2020 : la difficile campagne pour les candidats LREM

À un peu plus d'un mois des élections municipales, la campagne s'accélère en Île-de-France. Une campagne sur fond de réforme des retraites et de crise des "Gilets Jaunes". Dans ce contexte, faire campagne peut s'avérer très difficile pour La République en Marche.

Les Lilas, France

Tractages, réunions et meetings, les candidats des différents partis se mobilisent dans leur ville respective. Aux Lilas (Seine-Saint-Denis), Jimmy Vivante, candidat aux élections municipales soutenu par La République en Marche ne passe pas par quatre chemins. "C'est vrai qu'en décembre c'était compliqué, on a eu des insultes, des crachats, des agressions. Des plaintes ont même été déposées. Mais depuis mi-janvier, les choses se sont relativement calmées. On entre vraiment dans la campagne".

Permanences dégradées

À un peu plus d'un mois des élections, Jimmy Vivante s'affiche avec le parti qui le soutient. "Je ne me cache pas contrairement à d'autres. À partir du moment où on a accepté d'être soutenu par La République en Marche, on n'a aucune affiche, aucun tract où le logo n'apparaît pas", explique le candidat, avant de poursuivre "en fait, je trouve ça malhonnête, ça voudrait dire que s'afficher avec La République en Marche il y a six, sept mois c'était bien vu, et maintenant on va le cacher parce que c'est plus dur ?", s'interroge le candidat.

Jimmy Vivante prévoit des meetings à la fin du mois et début mars. Il a également anticipé de possibles perturbations. "J'ai vu mes collègues d'autres départements où leurs meetings ont été perturbés. Je m'attends également à cela", réagit Jimmy Vivante. Depuis le début du mois, une dizaine de permanences de députés de la majorité ont été dégradées en France.

En Île-de-France, au moins cinq permanences de députés de La République en Marche ont été dégradées depuis début février.