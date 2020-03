MUNICIPALES 2020 : A Châtellerault ça se bouscule à gauche.

Pas moins de sept listes pour Châtellerault. Premier coup de projecteur sur "Lutte Ouvrière faire entendre le camp des travailleurs" et "Unis pour vivre heureux" .

A l'occasion des élections municipales coup de projecteur sur Châtellerault, à 8h10, ce lundi nous recevons en studio David Simon, candidat La République En Marche tête de liste "Ensemble, portons une nouvelle dynamique" puis Marion Latus du Rassemblement National.

Il y aussi bien sûr le maire sortant Jean-Pierre Abelin, (notre invité mercredi) "L'efficacité avec vous" Françoise Méry (notre invitée mardi) "Ma ville solidaire et écologique". A la gauche de la gauche on retrouve Patrice Villeret pour la liste "Lutte Ouvrière faire entendre le camp des travailleurs", à 57 ans il souligne son ancrage locale et veut faire changer les choses. Patrice Villeret l'ancien ouvrier métallo de Poitou Alu se présente pour la 4ème fois aux municipales de Châtellerault il tient meeting ce mercredi soir à la salle de la Gornière.

Autre liste à gauche, celle de Didier Simonet, pour la liste "Unis pour vivre heureux". Âgé de 64 ans, l'ancien secrétaire général de la mairie de Châtellerault revendique le soutien du parti communiste qui a mis un terme aux négociations houleuses avec les socialistes et les Verts, Didier Simonet veut faire bouger les choses.

Demain mardi, nous prendrons le temps de découvrir la 7ème et dernière liste celle de Fabrice Auger, pour la liste "Agir pour ne plus subir à Châtellerault- l'union des démocrates musulmans français".