Municipales 2020 à Cherbourg : 4 propositions des candidats pour mieux se déplacer

Quelle place pour la voiture, le vélo ou les transports en commun dans le programme des 4 candidats à Cherbourg-en-Cotentin ?

Réponses à suivre ( par ordre alphabétique )

Benoit Arrivé, maire sortant, liste "Passion Commune"

Benoît Arrivé, vice-président de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin © Radio France - Frédérick Thiébot

* le bus

On propose une révolution, un changement d'échelle.

-développer un véritable réseau avec le BHNS, le bus à haut niveau de service, avec des voies dédiées

- des bus plus fréquents et une plus grand amplitude horaire

- un transport à la demande

* le vélo

- plus de pistes cyclables, reliées entre elles et sécurisées et l'installation d'arceaux et de parking sécurisés et couverts

* le stationnement

"Notre projet n'est pas de chasser la voiture du centre-ville mais de mieux partager l'espace public "

- le développement des arrêts-minutes

- la réfection des parking vétustes

- la création de parkings-relais

* la voie de contournement ouest

"J'y suis favorable" la ville devra aussi participer même si ce n'est pas sa compétence

Sonia Krimi, députée LREM, Liste "Pour Vous"

Sonia Krimi, députée LREM et candidate aux municipales à Cherbourg en 2020 © Radio France - Jacqueline Fardel

* le bus

- pour un réseau gratuit, amélioré et connecté

- un centre multimodal à la gare

* le vélo

- réaménager les pistes cyclables, les sécuriser et installer des arceaux

- un plan vélo financé via l'Etat, en passant par le programme "territoire et vélo"

- s'appuyer sur les associations

* le stationnement

- aménagement de zones bleues

* la voie de contournement ouest

"Pourquoi ça n'a pas été fait avant ? C'est un projet important pour les habitants du Cotentin à condition de garder le tracé qui a été décidé avec les agriculteurs "

David Margueritte, conseiller régional à la tête de la liste "l'Avenir en tête"

David Margueritte, candidat aux municipales à Cherbourg-en-Cotentin © Radio France - Jacqueline Fardel

Nous aurons un 1er adjoint en charge de l'inclusion, le développement durable"

* le bus

- expérimentation de la gratuité des bus le week-end

- davantage de bus et des bus électriques, mais les voies dédiées "ne sont pas une condition préalable "

* le vélo

- des voies sécurisées et sans rupture du Nord vers le Sud et d'Est en Ouest

- éduquer les plus jeunes

- investir 5,8 millions d'euros sur le mandat pour le vélo soit 12 euros par habitants

* le stationnement

la voiture n'est pas l'ennemie

- proposer des zones bleues

- tester un parking gratuit le samedi

* la voie de contournement ouest

"C'est une priorité. Je demande un tour de table financier avec toutes les collectivités impliquées dès le début du mandat. "

Barzin Viel-Bonyadi , liste Coopérative citoyenne

Barzin Viel-Bonyadi, tête de la liste Coopérative citoyenne pour les municipales 2020 à Cherbourg. © Radio France - Benoît Martin

La priorité doit être donnée d'abord aux piétons, ensuite aux cyclistes et puis aux transports collectifs et en dernier lieu la voiture

* le bus

- la gratuité n'est pas la réponse unique, la desserte doit être convenable, il doit avoir plus de bus et plus fréquemment

* le vélo

"Actuellement la ville est construite à travers la perspective d'un automobiliste".

- développer et relier les pistes cyclables. Les sécuriser " Cherbourg a le potentiel pour devenir une vraie ville cyclable "

* le stationnement

- la clé est de revoir à la baisse la place de la voiture dans l'espace public même si ce n'est pas populaire. Il faut créer des alternatives.

* la voie de contournement ouest

"Si cette voie se fait, il faudra prendre en compte l'impact environnemental, et y favoriser la circulation des vélos et aussi le covoiturage."