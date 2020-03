Municipales 2020 : 6eme débat avec France Bleu et La Tribune -Le Progrès à Saint Etienne

Une dernière soirée de débat avant la 1er tour de dimanche consacrée à la plus grande ville de la Loire, Saint Etienne, ou la campagne a connu un vrai durcissement dans le ton cette semaine

Cette année 2020, il y a une liste de plus qu’aux municipales de 2014 et ils sont donc 8 à prétendre emporter le mairie . Le débat du jour donnait la parole à 5 d'entre eux .

Gaël PERDRIAU , maire sortant de Saint Etienne © Radio France - Yves RENAUD

Gaël PERDRIAU, 47 ans, élu au conseil municipal de Saint-Etienne depuis 1995 et maire de Saint-Etienne et président de Saint-Etienne Métropole depuis 2014. Il brigue un second mandat à la tête de ces deux collectivités. Encarté chez Les Républicains, il est vice-président de ce parti.

Pierrick COURBON , conseiller municipal d 'opposition sortant © Radio France - Yves RENAUD

Pierrick COURBON 34 ans, attaché parlementaire du député « Génération » Régis JUANICO, Conseiller municipal et communautaire sortant il est aussi conseiller départemental depuis 2015……

Sophie ROBERT, conseillère régionale © Radio France - Yves RENAUD

Sophie ROBERT, 47 ans. Elue au conseil municipal de Feurs en 2014, elle se recentre sur ces élections municipales candidate à Saint-Etienne. Conseillère régionale depuis 2010. Elle a été secrétaire départementale du Front national de 2011 à 2018.

Patrick REVELLI, première candidature à une élection municipale © Radio France - Yves RENAUD

Patrick REVELLI 69 ans est ancien footballeur professionnel, aujourd’hui retraité c’est sa 1ere expérience politique même si il a été l’un des conseillers de Maurice Vincent le maire socialiste entre 2008 et 2014..

Olivier LONGEON, conseiller municipal d'opposition sortant © Radio France - Yves RENAUD

Olivier LONGEON 52 ans, Membre d’Europe Ecologie Les Verts siége dans l’opposition du conseil municipal de Saint-Etienne et de Saint-Etienne Métropole depuis 2014. Il a également été conseiller régional de 2010 à 2015.

Trois autres candidats se présentent sur ce 1er tour d'élection à Saint Etienne.

- Andrée TAURINYA, 56 ans , professeur de lettres modernes, sa liste comprend des représentants du parti anticapitaliste , de la France insoumise , et des gilets jaunes

- Zahra BENCHARIF 46 ans,préside le Parti radical de gauche. Elle avait été candidate en 2014 sur la liste du socialiste Maurice Vincent. Après avoir soutenu un temps Patrick Revelli, Zahra Bencharif est à la tête d’une liste radicale

- enfin Romain BROSSARD 42 ans représente lui Lutte Ouvrière dans cette élection. il s'est déjà présenté au précédentes municipales mais aussi aux dernières européennes et aux législatives

Retrouvez ici l’enregistrement intégral du débat:

Les 60 minutes du débat de Saint Etienne Copier

A l issue du débat très animé, les 5 candidats sont restés pour écouter sagement à partir de 20 h le discours du Président de la République sur les conséquence de l'épidémie de Corona-Virus.

Le prochain rendez vous avec les municipales sur France Bleu ce sera dimanche, pour la soirée des résultats en direct de la préfecture de la Loire