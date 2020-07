Municipales : huit maires isérois font partie des 100 élus avec le plus faible nombre de voix en France

Avec 1,2 million d'habitants, et 512 mairies, l'Isère représente environ 1,8% de la population totale de la France et environ 1,5% du nombre de communes. Et pourtant parmi les 100 maires élus avec le plus faible nombre de voix dans l'hexagone, huit sont isérois ! Tentative d'explications.

C'est francetvinfo qui a établi cette carte (voir ci-dessous) des communes où les maires ne sont élus qu'avec un très petit nombre de voix. Les communes iséroises y sont sur-représentées, huit sur 100, alors que le département représente moins de 2 % de la population et du nombre de mairies. Parmi elles, des communes de la banlieue grenobloise, du Sud et du Nord Isère et de l'Isère rhodannienne. Tour d'horizon, en partant du plus "mal élu".

Faible participation et multiplication des listes

Le maire isérois le plus "mal élu" en Isère est le communiste Renzo Sulli qui ne totalise que 11,30% des voix des inscrits à Échirolles (36.89 % des suffrages exprimés). Il faut dire que la participation, dans cette commune qui reste l'un des derniers bastions du PC de l'ex "ceinture rouge" de Grenoble, ne s'élève ici qu'à 31,33% et qu'il y avait encore quatre listes qualifiées au deuxième tour (sept au premier tour). Renzo Sulli, âgé de 71 ans est élu depuis 1999 à Échirolles pour un quatrième mandat (sans compter les deux ans où il a succédé à Gilbert Biessy entre 1999 et 2001).

Au Péage-de-Roussillon, même cas de figure : une faible participation (30,98%) et trois listes au deuxième tour ne donnent la victoire au divers gauche André Mondange qu'avec 11,34% des voix des inscrits (37,37% des suffrages exprimés). Son élection, même avec seulement 37 voix d'avance sur son adversaire divers droite fait rebasculer à gauche cette commune de l'Isère rhodannienne.

La participation (25,33%) était encore plus faible à Villefontaine où le centriste Patrick Nicole-Williams est réélu avec 11,44% des voix parmi les inscrits (46,14% des suffrages exprimés), en s'imposant sur deux autres adversaires (six au premier tour). Une première élection, même si elle est assise sur un petit nombre de suffrages, puisqu'il avait pris la suite de Raymond Feyssaguet, en cours de mandat, en 2016.

A Saint-Marcellin, on peut aussi mettre sur le compte de la dispersion des voix, les seuls 12.98% des inscrits qui permettent l'élection de Raphaël Mocellin (31,76% des suffrages exprimés) car il y avait 5 listes en lice au deuxième tour. Dans cette commune du Sud Isère, la participation (41,75%) est au niveau de celle de l'ensemble de la France. Le nouveau maire prend la suite de Jean-Michel Revol qui ne se représentait pas et qui lui apportait son soutien.

Quand le nombre de votants est faible, les écarts sont réduits

A Bourgoin-Jallieu, le score apparemment large du maire sortant de droite Vincent Chriqui (42,43% des suffrages exprimés cache le faible écart (25 voix seulement) qui le sépare de son adversaire de gauche Damien Perrard (38,14%). Il ne totalise en fait que 13.23 % des voix des inscrits du fait d'une participation très faible au deuxième tour (31,78%) et de la présence d'une troisième liste, celle de son ancien adjoint dissident Jean-Claude Pardal.

Ecart encore plus faible à Vif, au Sud de Grenoble où le maire sortant divers droite Guy Genet est réélu avec trois voix d'avance et 14,24 % des votes des inscrits (34,75% des exprimés) dans un deuxième tour à trois listes avec 41,74% de participation.

La participation a augmenté entre les deux tours à Moirans et baissé à Eybens

Moirans fait partie des huit communes iséroises où le maire élu ne dépasse pas les 15 % des votes des inscrits. Cette commune, où le maire sortant centre droit Gérard Simonet ne se représentait pas, bascule à gauche, suite à la lutte fratricide entre les deux candidats de droite, deux de ses anciens adjoints, qui n'ont pas fait alliance entre les 2 tours. Gérard Simonet a lui-même contribué à cette confusion à droite en soutenant l'un puis l'autre de ses anciens adjoints. Cette discorde et l'augmentation de la participation entre les deux tours (de 39 à 43%) permettent à Valérie Zulian (divers gauche) d'emporter la mairie avec 34.07% des suffrages exprimés mais seulement 14,54% des votes des inscrits.

Enfin, le divers gauche Pierre Bejjaji est élu à Eybens au terme d'un scrutin à trois listes (au premier et au deuxième tour). Il obtient 41,56 % des suffrages exprimés, mais seulement 15,18 % des voix des inscrits. Un chiffre qui s'explique aussi par une assez faible participation (37,28%, chiffre encore en baisse par rapport au 38.66 % du premier tour).