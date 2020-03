Municipales 2020 à Amiens : Brigitte Fouré veut "un arbre planté pour chaque enfant qui naît"

A 64 ans, le maire sortant d'Amiens Brigitte Fouré brigue un second mandat avec la liste "Amiens Ensemble" pour les élections municipales. Extension de la gratuité du stationnement, gratuité des bus le mercredi, emploi : elle était l'invitée de France Bleu Picardie ce vendredi matin pour détailler son programme.

L'emploi ? "Pas d'objectif chiffré"

L'une des priorité pour ce prochain mandat sera l'emploi, face à un chômage toujours trop élevé à Amiens, notamment chez les jeunes : "Pas d'objectif chiffré, ce serait utopique. L'objectif c'est d'attirer à nous des entreprises, innovantes, des start-up parce qu'on a beaucoup de talents sur notre territoire et une validité sur le domaine de la santé ou des batteries. Il y a des chercheurs, et il y a de la place. On facilitera ces installations comme on l'a déjà fait".

Sur les transports, le bus gratuit le mercredi

Sur les transports, la grande proposition de Brigitte Fouré est de rendre le bus gratuit le mercredi, en plus du samedi. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant ? "Parce qu'on fait les choses pas à pas. Quand on a lancé les bus Nemo, on a mis la gratuité le samedi. On constate qu'il y a plus de fréquentation que les autres jours. Donc on va proposer de l'étendre pour la journée des familles, le mercredi. Si on pouvait faire plus on ferait plus, pour l'instant ça ne me paraît pas raisonnable. Une journée de bus gratuit en plus, c'est un million d'euros."

Sur la sécurité, plus de caméras

Brigitte Fouré ne veut pas armer la police municipale, en revanche, elle veut plus de caméras : "Il y en a 121 dont 118 installées, contre 48 en 2014 quand je suis arrivée. C'est nécessaire et efficace, s'il en faut 10 ou 20 de plus on les mettra", dit Brigitte Fouré. Concernant l'écologie, le maire sortant veut "multiplier les îlots de fraîcheur" en plantant des arbres, un par habitant. Donc 130 000 arbres ? "On va commencer par faire que chaque enfant qui naît doit voir son arbre planté, si on peut arriver à un arbre par habitant, mais ça ne se fera pas en un jour". Le premier tour des élections municipales est prévu ce dimanche 15 mars. Le second aura lieu le dimanche 22 mars. Sept autres candidats sont en lice pour tenter de remporter la mairie d'Amiens.