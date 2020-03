Municipales 2020 à Amiens : Fany Ruin veut créer 6000 emplois pendant son mandat si elle est élue

Les élections municipales auront bien lieu : Emmanuel Macron a annoncé le maintien du scrutin malgré l’épidémie de coronavirus. Une crise sanitaire qui a des conséquences sur l’économie et sur pour les entreprises. Le président de la République a dévoilé des mesures comme le report des cotisations dues en mars et des mesures "exceptionnelles" de chômage partiel. Des mesures nécessaires mais qui risquent d’être insuffisantes pour Fany Ruin, qui est aussi présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie Amiens-Picardie : « Nous vivons une grave crise sanitaire, mais au-delà de ça, nous allons être confrontés à une grave crise économique. Ces aides ne suffiront pas : _les entreprises vont avoir besoin d’être accompagnée_s. Depuis une semaine, je reçois de nombreux appels, notamment d’entreprises qui sont en lien avec l’évènementiel : elles souffrent des annulations en séries auxquelles on assiste ces derniers jours. »

6000 créations d’emploi en 6 ans

Fany Ruin a détaillé son programme pour les municipales. Si elle est élue à la mairie d'Amiens, elle promet de travailler sur l'attractivité de la ville et de créer 6000 emplois sur la durée du mandat : « Je veux être le maire de l’emploi. Quand je suis arrivée à la Chambre de Commerce, il y avait 123.000 m2 de friches sur l’espace industriel Nord, hors Godyear. Aujourd’hui, il y en a 23.000. A l’avenir, nous voulons faire venir des fonds d’investissement à Amiens pour accompagner et développer les entreprises existantes. Ensuite, il faut faire venir des entreprises innovantes dans le domaine de l’énergie et du développement durable : 80% des métiers de demain n’existent pas encore, il y a beaucoup de choses à créer. »

Un macaron de stationnement pour les professionnels de santé et les aides à domicile

Si elle accède à la mairie, Fany Ruin veut instaurer un macaron pour permettre aux professionnels de santé et aux aides à domicile qui interviennent chez leurs patients ou clients de se garer gratuitement : « Je veux faciliter la vie des personnes qui travaillent dans ces secteurs en les aidant à pouvoir se garer sans encombres. La loi de modernisation d’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles permet ce genre d'aménagements depuis 2018. »

Fany Ruin a également évoqué sa volonté de rendre le réseau de bus Ametis gratuit pour les moins de 25 ans, la création d’un poste de police municipale mobile positionné dans le quartier St-Leu pendant les week-ends. Fany Ruin propose aussi de faciliter l’adoption d’animaux de compagnie pour les personnes âgées en créant un partenariat avec des associations comme la SPA.

L’interview complète de Fany Ruin est à réécouter ici :