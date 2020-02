La tête de la liste "J'aime Amiens", Philippe Désérable n'est plus candidat aux municipales à Amiens. Ses colistiers se sont désolidarisés de lui après des désaccords internes. L'ex-candidat, lui, serait aux "abonnés absents".

Municipales 2020 à Amiens : le candidat Philippe Désérable se retire de la course

Il n'y aura pas de liste "J'aime Amiens" aux élections municipales à Amiens lors des élections des 15 et 22 mars. La liste menée par Philippe Désérable, ex-directeur de cabinet de l'ancien maire socialiste d'Amiens Gilles Demailly, ne sera pas déposée en préfecture, suite à des désaccords internes entre le candidat et ses colistiers, annonce le groupe J'Aime Amiens dans un communiqué.

Pas de consigne de vote

"Le groupe J'Aime Amiens, crédité d’un score inférieur à 10 % au 1er tour, ne pourrait pas accéder au second tour, dans le contexte actuel d’une multiplicité de listes de candidats. Aussi, il a décidé de se retirer de la campagne des municipales de mars 2020, et de ne pas déposer sa liste à la préfecture", explique le groupe J'Aime Amiens dans un communiqué. Selon eux, le candidat est aux "abonnés absents". France Bleu Picardie n'a pas réussi à le contacter.

La liste, composée d'anciens Juppéistes, d'adhérents LREM et PS, et de personnes de la société civile, a décidé de ne pas représenter de nouveau candidat en lieu et place de Philippe Désérable, indique Marie-Thérèse Bouttemy, qui dit s'exprimer au nom de la liste. Le groupe ne donne aucune consigne de vote pour les élections.