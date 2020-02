Municipales 2020 à Anglet : le maire sortant (LR) Claude Olive présente sa liste

Anglet, France

La liste de Claude Olive présentée hier soir à Anglet dans son local de campagne (dans la rue de la mairie). Le maire sortant LR d'Anglet a révélé les 41 noms de sa liste baptisée "Anglet avançons en confiance".

Une liste renouvelée à 40 % par rapport à celle de 2014. Le plus vieux des candidats a 75 ans (Jacques Veunac) et la plus jeune Emma Perez a 20 ans (en première année de médecine).

Même si le maire sortant est patron départemental du mouvement Les Républicains, Claude Olive se défend de gérer la ville "avec un clan". Il revendique à ses cotés des membres de LR, des UDI, des MODEM et LREM. La moitié des candidats de sa liste étant non encartés.

Le maire sortant d'Anglet Claude Olive Copier

Tous les candidats d'Anglet débattront en public le 28 février salle Quintaou de 18h à 20h sur France Bleu Pays Basque. Un débat France 3, France Bleu et Sud Ouest. Les élections municipales sont fixées au 15 et 22 mars prochain.