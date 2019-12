Municipales 2020 à Argelès-sur-Mer : Antoine Parra laisse encore planer le doute sur sa candidature

Argelès-sur-Mer, France

"Je réfléchis beaucoup". Interrogé sur ses intentions pour les prochaines municipales, le maire d'Argelès-sur-mer a refusé d'indiquer s'il dirigerait ou pas une liste lors des prochaines élections. "Je réfléchis surtout beaucoup en famille. C'est _une décision qui est lourde de conséquences_. Je suis maire à 100% et cela implique beaucoup de sacrifices. Je vais revoir mes enfants pour les fêtes et on va parler de tout ça".

Conduite ou non par l'actuel maire, il y aura quoi qu'il en soit une liste issue de l'actuelle majorité. "Je souhaite qu'elle s'attache à allier autour d'elle toutes les intelligences pour faire _une équipe la plus riche et la plus diverse possible_", a également précisé Antoine Parra qui n'a par exemple pas fermé la porte à son ancienne opposante LR Brigitte de Capelle.

"Un mandat compliqué"

Interrogé sur son bilan à la tête de la mairie d'Argelès, Antoine Parra a également défendu son action, notamment en cœur de village. "Aujourd'hui il est quasiment impossible de trouver un commerce à louer en centre-ville". Quant au nouveau stade de football Eric Cantona, il s'agit pour lui "d'une vraie fierté".

Le maire est aussi revenu sur les polémiques qui ont émaillé son mandat après sa condamnation et l'obligation de destruction de sa maison. "J'ai appliqué la peine, la page est tournée. Ça a été un mandat compliqué où j'ai eu une opposition assez violente et il est difficile de diriger une commune dans ces conditions-là".

Antoine Parra devrait annoncer son choix de se briguer ou non un nouveau mandat dans le courant du mois de janvier.