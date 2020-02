Municipales 2020 : à Argenton-sur-Creuse, Ludovic Livernette veut relancer l'attractivité

À Argenton-sur-Creuse, la ville est repassée sous la barre des 5 000 habitants. La mauvaise nouvelle a été annoncée par les chiffres de recensement de l'Insee. En dix ans, Argenton a perdu environ 250 habitants. "Je considère que ce n'est pas normal pour une ville qui a des atouts et du potentiel", réagit Ludovic Livernette. Conseiller municipal d'opposition depuis six ans, il a fait le choix de présenter sa candidature comme en 2014, contre le maire sortant Vincent Millan. Il n'y a pour l'instant pas d'autres candidatures. "C'est une ville qui mérite qu'elle se réveille, qui a besoin de gagner en attractivité. On veut essayer de réveiller la belle endormie", explique-t-il d'entrée.

Mieux communiquer sur la vie locale pour avoir une ville plus attractive

Selon Ludovic Livernette, il y a un problème de communication. "Très souvent, les habitants d'Argenton ou des alentours ne savent pas qu'ils peuvent flâner, qu'ils peuvent manger dans un restaurant le dimanche, que des commerces sont ouverts. On a les atouts mais on a l'impression qu'on les dissimule", déplore Ludovic Livernette. S'il accède à la mairie d'Argenton-sur-Creuse, il nommera une personne chargée de communiquer sur la vie locale.

Le candidat s'inquiète de la baisse du nombre d'habitants, qui pourrait avoir des conséquences sur l'offre de services à Argenton-sur-Creuse. "Certains services publics sont menacés. On a des menaces de fermeture de classes de 6e. Mais c'est arithmétique : on a moins d'habitants, on a moins de jeunes donc on forcément moins de personnes à mettre dans les écoles. Il faut absolument qu'on relance l'attractivité de cette ville", insiste Ludovic Livernette.

Attirer des entreprises et faciliter leur installation à Argenton

Autre engagement de Ludovic Livernette : accompagner les entreprises qui souhaitent s'installer sur le territoire local, en nommant un manager. "On a certaines entreprises qui devaient s'installer sur le secteur. Malheureusement, elles ont préféré s'installer sur d'autres agglomérations face à l'inertie et la difficulté administrative. S'il y avait eu un facilitateur, un manager pour les accompagner, ces entreprises seraient probablement restées sur Argenton", estime le candidat à la mairie d'Argenton-sur-Creuse.

Cette attractivité économique permettrait, selon le candidat, de faire augmenter la population de la ville.

Une offre de santé renforcée

Enfin, l'attractivité d'un territoire passe aussi par l'accès aux soins. À Argenton-sur-Creuse, il existe une maison de santé. Ludovic Livernette souhaite aller plus loin. "On envisage la mise en place d'un centre de soins qui nous permettrait d'avoir par exemple des médecins salariés. Par exemple des médecins retraités depuis peu, qui veulent un peu lever le pied mais qui peuvent encore donner des heures de consultation, en partenariat avec l'ARS", explique Ludovic Livernette.