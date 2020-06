À un peu plus de 15 jours du second tour des élections municipales, la ville d’Auxerre a présenté aujourd'hui un bureau de vote test avec un dispositif pour que les électeurs participent à ce scrutin en toute sécurité.

Municipales 2020 : À Auxerre, le dispositif pour voter en toute sécurité au second tour est prêt

Le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin. L’enjeu aujourd’hui dans le contexte du déconfinement est de rassurer les électeurs sur les conditions sanitaires de cette échéance électorale.

Les recommandations du conseil scientifique

La ville d’Auxerre a décidé pour cela de suivre les recommandations du conseil scientifique au pied de la lettre. Dans chacun des 29 bureaux de vote auxerrois : un marquage au sol indiquera un sens de circulation. Chaque électeur devra porter un masque. La ville en procurera un à l’entrée aux Auxerrois qui n’en auront pas. Une borne de désinfection avec du gel hydroalcoolique sera installée à l’entrée et à la sortie du bureau. Les assesseurs porteront une visière et un masque, ils seront séparés des électeurs par une paroi en plexiglas. La commune a fait fabriquer des portants spéciaux par les services de la ville et acheté pour 6000 euros de plexiglas pour réaliser ces séparations.

Dans chaque bureau, des masques, des stylos individuels et du gel hydroalcoolique seront mis à la disposition des électeurs. © Radio France - Thierry Boulant

Présenter sa carte d'électeur ne sera pas obligatoire

Les isoloirs seront installés de manière à ce que les votants n’aient pas de contact avec le rideau. Des stylos individuels seront également mis a disposition pour les émargements. Les électeurs devront présenter leur carte d’identité mais la carte d’électeur ne sera pas obligatoire. Le président (ou la présidente) du bureau de vote pourra demander à un électeur d’enlever momentanément son masque s'il a un doute sur son identité.

Le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin © Radio France - Thierry Boulant

Le personnel qui travaille dans chaque bureau aura instruction de se laver les mains toutes les heures. Enfin, Les locaux seront désinfecter avant et après le vote du 28 Juin.