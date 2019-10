Municipales 2020 à Avignon : Anne-Sophie Rigault conduira la liste soutenue par le Rassemblement National

Avignon, France

Après Michel Bissière, le premier candidat déclaré et soutenu par Les Républicains, c'est au tour d'Anne-Sophie Rigault de se lancer dans la bataille des municipales d'Avignon à 5 mois du second tour. Elue d'opposition à la mairie et au Grand Avignon, la conseillère régionale RN promet de conduire "une liste d'ouverture à la société civile" qui sera soutenue par le Rassemblement National. La stratégie vise "à briser le plafond de verre habituel... 35% tout de même en 2014." La candidate annonce le lancement très prochain d'un questionnaire et d'un site internet en forme "de boite à idées" pour tous les habitants.

Nous sommes la seule alternative à Cécile Helle" : Anne-Sophie Rigault

L'adversaire est toute désignée pour Anne-Sophie Rigault, la maire sortante Cécile Helle à qui elle reproche un bilan négatif en matière "de déplacements, de sécurité, de dynamisme commercial, de propreté ou encore de cadre de vie. Un mandat pour rien !" La candidate entend faire campagne sur la sécurité justement, la circulation, la santé publique, l'attractivité de la ville, l'écologie et les finances locales.

Thierry Mariani donnera sa réponse très vite" : Thierry d'Aigremont

Une question demeure. Thierry Mariani sera-t-il présent sur la liste d'Anne Sophie Rigault ? Rien n'est acté à ce jour. "Le député européen prend ses marques à Bruxelles et donnera très vite sa réponse" assure Thierry d'Aigremont, le chef de file du RN en Vaucluse qui voit dans Anne-Sophie Rigault, la candidate la plus légitime pour se lancer dans les municipales.

Thierry d'Aigremont : "le choix s'est imposé par le travail"

Anne-Sophie Rigault sera l'invitée de la rédaction de France Bleu Vaucluse ce mercredi 23 octobre à 7h50 en direct.