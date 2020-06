Municipales à Avignon : des conseillers municipaux déposent un recours contre la maire qui contre-attaque

Jean-Pierre Cervantès au centre et Maître Alexandre Coque

Le recours a été déposé ce jeudi 18 juin devant la tribunal administratif de Nîmes par Jean-Pierre Cervantès, tête de liste EELV, Anne-Christine Lagrange, Philippe Ferreira, Amine El Khatmi et Léa Louard. Cinq conseillers municipaux accusent la maire sortante d'avoir souscrit illégalement depuis l'automne dernier des emprunts bancaires.

Deux emprunts pour un montant total de cinq millions d'eurosont été contractés le 4 novembre 2019, 10 millions d'euros ensuite le 7 mai 2020, et 20 millions d'euros le 14 mai 2020 en deux fois auprès de deux banques différentes. Les requérants reprochent à Cécile Helle d'avoir souscrit ces dettes alors qu'aucun budget n'a été voté et en pleine campagne électorale. Pendant cette période, la municipalité n'a plus la compétence pour faire de tels emprunts.

Les conseillers municipaux assurent ne pas avoir eu non plus d'informations sur la mise en concurrence d'au moins trois établissements bancaires comme l'a voté le conseil municipal. Ils estiment donc que les cinq emprunts sont irréguliers.

Ils ne demandent pas l'annulation des contrats pour ne pas mettre en péril les finances de la ville, mais veulent en faire un acte politique à 10 jours du second tour des municipales.

"Ces attaques politiciennes sont basées sur le mensonge." (Mairie d'Avignon)

Ces arguments relèvent de la calomnie selon la mairie. Elle assure pouvoir aisément prouver que ces accusations n'ont aucun fondement, sinon celui "d'attaques politiciennes basées sur le mensonge. Elles relèvent à la fois d'une flagrante mauvaise foi politique et d'un réel amateurisme juridique puisque le maire dispose bien des habilitations réglementaires pour signer ces décisions."

La municipalité dispose de toutes les pièces justificatives pour contrer ces allégations de nature diffamatoire selon elle. Elle annonce dès à présent qu'elle va porter plainte pour diffamation et procédure abusive contre les cinq auteurs.