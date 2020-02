Municipales 2020 à Avignon : le Parti Animaliste a présenté son programme et sa liste ce lundi

Une liste de 26 femmes et 27 hommes pour ce parti dédié à la cause animale et qui est présent pour le premier tour de ces élections municipales et communautaires de mars prochain dans une dizaine de villes en France. Dans le sud-est, Avignon donc mais aussi Nîmes ou Aix-en-Provence.

Avignon - France

Denis Schmid, tête de liste, a présenté en fin de soirée ce lundi 10 février ses colistiers salle des fêtes de l’Hôtel de ville d’Avignon. Une liste autonome pour le Parti Animaliste avec pour slogan : ‘’ Les avignonnais comptent, les animaux aussi ‘’. Un programme développé en trois volets dont le premier est de respecter et de protéger les animaux dont un des points serait d’interdire les cirques avec animaux sur le territoire de la commune. Bâtir un meilleur avenir pour les avignonnais et les animaux est une autre perspective qui s’articule notamment sur la promotion d’une alimentation plus végétalisée dans les cantines scolaires et autres établissements publics. Enfin le Parti Animaliste évoque ‘’un autre possible pour les avignonnais, bon aussi pour les animaux «. L’exemple donné serait de favoriser en centre-ville la réhabilitation des locaux vacants et de limiter l’étalement urbain afin ‘’notamment de protéger les animaux et leur habitat.’’

La cause animale sous-tend beaucoup de questions de société pour le Parti Animaliste

Pour Denis Schmid, par ailleurs porte-parole du collectif vauclusien de protection animal qui regroupe une vingtaine d’association, « on n’imagine pas à quel point en traitant la cause animale on traite un certain nombre de questions de société qui sont derrière et qui sont très liées. Prenez par exemple la sécurité, et bien on s’aperçoit que souvent les criminels font leurs premières expériences sur les animaux. Donc les animaux maltraités cela peut être un signe avant-coureur d’une déviance et en cela il y a un lien très étroit entre la maltraitance animale et la maltraitance des humains. Sans parler de l’alimentation qui s’oriente de plus en plus vers la végétalisation. Quant abat un milliards d’animaux chaque année en France pour notre alimentation, manger du végétal ça épargne de la souffrance à ces animaux. »

Huit listes au total à ce jour sont en lice pour le premier tour à Avignon

A Avignon pour le premier tour de ces élections municipales et communautaires, le 15 mars prochain, sept autres listes sont en présence :

· Cécile Helle, maire sortante PS

· Michel Bissière LR

· Jean-Pierre Cervantès EELV

· Farid Faryssy LFI

· Frédéric Tacchino LREM

· Sylvie Viala-Tavakoli

· Anne-Sophie Rigault RN