Municipales : les Scènes d’Avignon appellent à faire barrage au RN

Les cinq théâtres permanents d'Avignon se positionnent sur le second tour des élections municipales. Ils appellent à faire barrage au Rassemblement national pour donner une nouvelle chance au vivre ensemble.

Les cinq théâtres permanents d'Avignon descendent sur la scène politique à 10 jours du second tour des élections municipales. Le Théâtre du balcon, le Chêne noir, le Chien qui fume, les Carmes et les Halles appellent les électeurs à faire barrage au Rassemblement national dimanche 28 juin. Les Scènes d'Avignon mettent en garde contre "les conséquences désastreuses pour l'harmonie de la cité" qu’entraînerait une victoire de la liste d'Anne-Sophie Rigault, soutenue par le RN.

Pour ces professionnels de la culture, la ville d’Avignon est déjà durement frappée par la crise sanitaire. Le Rassemblement national n'a selon eux de "rassemblant" que le nom, et est "contraire même à l’esprit d’ouverture républicain qui a fait de notre pays une des plus grandes terres de liberté, et qui a réussi à unir même imparfaitement, toutes ces richesses dont nous jouissons quotidiennement."