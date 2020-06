Municipales 2020 à Avignon : une partie des colistiers de Jean-Pierre Cervantès lui demande de se retirer

Une quinzaine de colistiers de la liste "Avignon écologique sociale et solidaire" appelle à faire barrage au Rassemblement National pour ce second tour des élections municipales sur Avignon. Il expliquent qu'ils ne renient pas leurs convictions politiques, écologistes et sociales, mais ils estiment que la décision de s'être maintenu pour le second tour pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la ville.

A ce stade, ils ne peuvent plus se retirer de la liste déposée en Préfecture. Aussi les colistiers demandent publiquement à leur tête de liste de ne pas fournir de bulletins de vote pour le 28 juin. Selon eux "la candidate Anne-Sophie Rigault aurait une grosse réserve de voix." Extrêmement inquiets ils alertent aussi" les instances nationales d'EELV sur cette quadrangulaire à très haut risque pour la démocratie"

La démocratie participative reste essentielle dans la ligne du parti, même si la quinzaine de colistiers avoue qu'elle a été "presque inexistante au sein même de la liste avignonnaise". Ils se sont sentis rejetés, exclus des décisions importantes comme celle du maintien au second tour. Ils ressentent aussi une amertume sur la façon dont s'est déroulée la campagne "une campagne anti Cécile Helle aveuglée par une vengeance personnelle et non une campagne pour des projets écologistes communs pour la ville".