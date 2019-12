Municipales 2020 : à Avranches, Antoine Delaunay se lance dans la bataille

Antoine Delaunay, conseiller départemental d'Avranches depuis 2015, se lance dans la bataille des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, avec le collectif "Faire Ensemble, #ConstruisonsAvranchesSaintMartin."

Antoine Delaunay part sans Guénael Huet, l'ancien maire de la commune, principal opposant du maire sortant, David Nicolas durant le mandat qui s'achève. Antoine Delaunay a été son attaché parlementaire et son colistier lors des élections municipales de 2014. Mais aujourd'hui leurs chemins se sont éloignés et Antoine Delaunay ne revendique aucun héritage.

Guénael Huet ne part pas avec nous. On a eu des discussions, mais je ne sais pas quels sont ses projets pour ces municipales. En tout cas, notre projet est différent d'une certaine manière d'exercer la politique à Avranches ces dernières années. Ce n'est pas un homme qui emmène un groupe, ce n'est pas un homme contre un autre homme. Ce n'est pas une notion d'opposition contre la majorité. On considère qu'il y a des choses bien qui on été faites, des choses moins bien, d'autres qui n'ont pas été faites. Nous on apporte notre pierre à l'édifice avec un projet et une manière de faite différente qui ne repose pas sur l'opposition abrupte et stérile. On veut être dans une démarche de construction car c'est le territoire qui compte.