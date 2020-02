Municipales 2020 : à Bastelica, le maire sortant Jean-Baptiste Giffon remet le couvert

Bastelica, France

Il ne devrait pas y avoir de grande surprise à Bastelica pour ces élections municipales. Élu en 2001, Jean-Baptiste Giffon, l'actuel maire depuis près de 20 ans, remet le couvert. L'édile, unique candidat, se considère comme modéré. Son seul parti, dit-il, c'est le "village".

Jean-Baptiste Giffon, maire sortant et candidat à Bastelica pour les élections municipales 2020. © Radio France - Lauriane Havard

Poursuivre les projets en cours

En presque 20 ans de mandat, Jean-Baptiste Giffon se félicite des réalisations et des évolutions au sein de sa commune, notamment la construction d'une nouvelle station d'épuration en 2016. A l'avenir, l'un des grands défis concerne le plateau d'Ese, la station d'hiver très connue des habitants et des Ajacciens. "Cela fait plusieurs années que nous avons des projets pour la station, mais jusqu'à présent ce sont les financements qui ont manqué!" regrette le maire de Bastelica. La bonne nouvelle, c'est que d'ici 2021 le plateau d'Ese sera électrifié! Enfin, car jusqu'à maintenant la station fonctionne toujours avec des générateurs.

La route qui mène à la station d'Ese, où la neige se fait encore attendre... © Radio France - Lauriane Havard

Un village dynamique

Une école, plusieurs bars, une supérette... Le village de Bastelica se porte bien et les habitants semblent heureux d'y vivre. A 26 ans, Coralie a fait le choix de vivre et de travailler à Bastelica, sa commune d'origine. Cette jeune femme est infirmière et fait partie du cabinet médical installé au village. "On est très très chanceux d'avoir un médecin sur place, un vrai cabinet médical, avec deux infirmières et une kiné ! Je suis très heureuse de vivre ici, avec le projet plus tard de fonder une famille".

Une partie de l'équipe du centre d'immersion linguistique de Bastelica. © Radio France - Lauriane Havard

Bastelica est aussi connu pour son centre d'immersion linguistique. Ouvert en 2015, c'est le deuxième de Corse avec celui de Savaghju. D'une capacité de 66 lits, il accueille des élèves en immersion, avec un certain succès ! "On a tellement de demandes que l'on arrive pas à toutes les satisfaire! Donc malheureusement on est obligé de les reporter à l'année suivante" explique la directrice du centre, Laetizia Tavera. Selon elle, la présence de ce centre linguistique à Bastelica est très important : "cela redynamise la vie du village, les habitants nous demandent à chaque fois quand les enfants reviennent!".

Depuis l'implantation du centre d'immersion linguistique, six emplois ont été créés à Bastelica. Les habitants espèrent désormais que le village s'étoffe en population.