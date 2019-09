Municipales 2020 : à Bastia, tractations dans tous les camps

Corse, France

Dans la famille libérale d'abord, l'idée d'une liste d'union entre la droite régionaliste de Jean-Martin Mondoloni et Les Républicains fait son chemin, même si rien n'est encore arrêté, d'autant que Stéphanie Grimaldi n'aurait peut-être pas tout à fait renoncé à se présenter.

A gauche, l'union des courants semblent également compliquée à réaliser. Les discussions entamées il y a plusieurs semaines se poursuivent entre les différentes composantes, même si Julien Morganti a doublé tout le monde en présentant son propre projet sur les réseaux sociaux. Les communistes et les zuccarellistes restent eux indécis, alors que le MCD de François Tatti défendrait une candidature nouvelle, celle de l'ancien bâtonnier, Jean-Sébastien de Casalta. Les choses devraient se préciser d'ici la fin du mois de septembre.

Enfin chez les nationalistes, la situation n'est guère plus claire. Du côté de la majorité actuelle, et donc de Femu a Corsica, on se verrait bien reconduire la configuration de 2014 (avec la socialiste Emmanuelle de Gentili et le liébral Jean-Louis Milani), mais c'est sans compter avec Corsica Libera qui souhaite ardemment une union de la famille nationaliste, comme aux territoriales ou aux législatives. Pour l'heure, Femu rechigne à cette union. En attendant, une liste est dans les starting blocks, celle Core in Fronte, dont les noms seront dévoilés prochainement, assure le mouvement de Paul-Félix Benedetti.

Les municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.