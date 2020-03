Municipales 2020 à Bayonne : la cinquième liste "Bayonne Plurielle" présente son programme

La cinquième liste de la municipale Bayonne présentée mardi. Une liste "100% à droite" emmenée par Pascal Lesellier du mouvement Debout la France. La liste Bayonne Plurielle est soutenue par le parti de Nicolas Dupont-Aignan et le CNIP (Centre national des indépendants et paysans).

La liste "Bayonne Plurielle" est emmenée par Pascal Lesellier. Une liste divers droite qui vient concurrencer celle du maire centriste sortant Jean-René Etchegaray. Pascal Lesellier le dit lui même sa liste est "100% de droite". Elle réunie aussi bien des néo bayonnais que des bayonnais pur jus. 80% de ses candidats ne sont pas encartés.

100% de droite mais sans le Rassemblement National

La liste Bayonne Plurielle est soutenue officiellement par les mouvements Debout la France et le Centre national des indépendants et paysans. Même si le conseiller régional RN Jean-Michel Iratchet est troisième, la liste Bayonne Plurielle n'est pas soutenue par le parti de Marine Le Pen.

Deux conseillers municipaux de Jean-René Etchegaray dans la liste Bayonne Plurielle

Juste derrière Pascal Lesellier on trouve la conseillère municipale sortante Anne-Marie Rauter-Langlois. Cette retraitée de la fonction publique (elle n'appartient à aucun parti) a été recruté lors des municipales 2014 par la tête de liste LR Sylvie Durruty. Elle a donc été conseillère municipale durant six ans dans l'équipe du maire sortant Jean-René Etchegaray. Pourquoi est-elle passée dans l'autre camp ?

"La liste de Jean-René Etchegaray, je ne m'y sentais pas bien. Les propositions de la nouvelle liste (Etchegaray) ne me convenaient pas. J'ai regardé ailleurs. Il n'y avait pas de liste de droite à Bayonne, Bayonne ne le méritait pas. Donc je me suis tourné vers Pascal Lesellier. Je trouve qu'il a un programme sérieux. J'aime profondément Bayonne. Je ne suis pas bayonnaise mais, j'avoue, j'ai Bayonne dans les tripes"

Un élu du Rassemblement National dans Bayonne Plurielle

Le conseiller régional RN (Rassemblement National) Jean-Michel Iratchet se situe en troisième position. Il a été colistier de la liste Bayonne par coeur de Yves Ugalde lors des municipales de 2008. Il quitte l'UMP en 2013 pour adhérer au Front National devenu depuis Rassemblement National. Il est élu au conseil régional de Nouvelle Aquitaine en 2016.

C'est une vraie liste de droite, simple, traditionnelle, où, moi, je me retrouve

En quatrième position, figure une autre conseillère municipale sortante de Bayonne. Valérie Taieb a, elle aussi, travaillé dans l'équipe du centriste UDI Jean-René Etchegaray. Cette sage-femme à la clinique Belhara figure dans plusieurs conseils d'administration (lycée Cassin, ADAPA, association europeenne de la culture et du patrimoine des juifs de France). Durant six ans, elle a été l'un des membres administrateur du CCAS (centre communal d'action sociale).

"C'est vrai qu'à la fin de cette mandature lorsqu'(le maire Jean-René Etchegaray) il a commencé à évoquer sa future équipe j'ai trouvé que le courant global n’était plus le mien. Donc j'ai préféré en fonction de mes idées, de mes convictions, rester fidèle à moi même et de regarder s'il existait des listes de droite par ailleurs" Qu'est-ce qu'elle a de plus la liste de Pascal Lesellier par rapport à celle de Jean-René Etchegaray ? "c'est une vraie liste de droite simple, traditionnelle, où moi je me retrouve"

Les candidats de la liste Bayonne Plurielle

LESELLIER Pascal, RAUTER-LANGLOIS Anne-Marie, IRATCHET Jean-Michel, TAIEB Valérie, GIL Benjamin, LELIÈVRE Brigitte Christine, MERCIER Jean-Louis, LAGROLET Sibylle, MELOT Yannick, VERMIS Magali, BOUVET Philippe, DE BODMAN Geneviève, GETTEN Jean-Pierre, LARQUÉ DIDIOT Marie-France, LAPIZ Jean-Marc, DAUPAGNE Madeleine, LECOMTE Julien, SOLHONNE Madeleine, CHEVAUX Xavier, SAINT-GIRON Sarah, GARAY Francis Frederic, ELICHABE Claudette, BETTON Ghislain, LAMY Evelyne Andrée, RABOTEAU Alban, LEBEC Ngoc-Thanh Sonia, LANGLOIS Jean-Pierre, BELLIOT Christine, VALERE Raphaël, VACHER Céline, GOUAILLARD Fabien, DELMAS Stéphanie, LAJOIE Frederic, MEIXLER Annie, MANSOULT Patrick, GUILSOU-ZYDZYK Marie, BOMPARD Ezechiel, PERRIN Michele, BOMPARD Andre, PATROUILLARD Beatrice, BRUNET Jean-Pierre, MENARD Marie-Josèphe Renée, GOFFINET Henri, LEROY Anne, TAPIE Francois.