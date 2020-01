Municipales 2020 à Bayonne : Jean René Etchegaray dévoile ses co-listiers

Bayonne, France

"Une liste plurielle avec des gens de valeur." C'est ainsi que Jean-René Etchegaray qualifie ses co-listiers pour les municipales 2020. Invité de France Bleu Pays Basque ce mercredi matin, le maire sortant de Bayonne a dévoilé quelques noms des personnes qui partent à ses côtés.

Sylvie Durruty, actuelle première adjointe, soutenue par le parti Les Républicains et qui "a fait du bon travail sur la dernière mandature".

Laurence Hardouin, avocate, aberzale, ancienne candidate EH Bai.

Loïc Corrégé, le référent la République en Marche (LREM) pour les Pyrénées Atlantiques

Dans sa liste, Jean-René Etchegaray annonce par ailleurs qu'un tiers des colistiers sont des nouveaux visages

Quid de sa place au sein de la CAPB ?

Sur sa place au sein de la CAPB à l'issue des élections, Jean-René Etchegaray estime que c'est une "question prématurée. Je serai coché, fléché comme aspirant à la communauté d'agglomération pays basque mais quelle sera ma place, on verra plus tard . Est ce qu'on peut être un bon maire et en même temps un bon président d'agglo ? on me le dira" répond Jean-René Etchegaray, pour qui, " si je suis élu maire, je serai évidement dans l’exécutif de l'agglo."

Le maire de Bayonne déclare par ailleurs avoir beaucoup œuvré pour la création de cette intercommunalité qui n'a que deux ans et demie. A ceux qui lui opposent une inégalité entre les territoires, entre zone rurale et côte basque, il la reconnait mais à ses yeux, "c'est du fait de la loi qui est quelques fois mal faite. Il faudrait des correctifs. Deux tiers de la population habite la côte et deux tiers des élus à la CAPB viennent de l'intérieur."

Cinquième liste déclarée pour ces municipales à Bayonne

Sur Bayonne, il y a d'autres aspirants au siège de maire. Trois autres listes sont complètes

celle du socialiste Henri Etchéto

celle du duo écologiste et aberzalé Jean-Claude Iriart et Sophie Bussière

celle menée par Mathieu Bergé de génération.s et Sophie Herrera-Landa

de génération.s et Le chef de file de Debout la France Pascal Lesselier souhaite partir aussi mais la liste n'est pas complète à ce jour

Les élections municipales ont lieu le dimanche 15 mars pour le premier tour et le dimanche 22 mars pour le second tour si il y en a besoin.