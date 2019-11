Municipales 2020 à Belfort : le PS retire son investiture à Maude Clavequin

Belfort, France

Le bureau national du Parti socialiste retire son investiture à Maude Clavequin. La vice-présidente socialiste au Conseil régional avait annoncé officiellement sa candidature à la mairie de Belfort fin septembre. Quelques semaines plus tard, elle avait reçu le soutien officiel de La République en Marche (La REM)... un soutien qui ne passe pas. Le PS vient de lui retirer son investiture, décision prise "à l'unanimité" mardi soir lors d'un bureau national.

La fédération PS du Doubs s'en félicite

Dans un communiqué, la fédération PS du Doubs salue cette décision, estimant que Maude Clavequin "s'est toujours refusée à exprimer clairement son soutien aux candidats de la gauche unie et des écologistes y compris lorsqu'elle aborde la construction d'un pôle métropolitain Montbéliard-Belfort-Héricourt préférant une alliance avec LREM à contre-courant de la politique prônée par le Parti Socialiste".

"Depuis de longs mois, notre fédération travaille pour réaliser une union des gauches et des écologistes en vue des prochaines échéances électorales (...) la construction de ces projets d'avenir avec et pour les citoyens de nos communes ne sont en aucun cas compatibles avec la politique menée par le gouvernement LREM et le Président E. Macron", indique encore le communiqué.

