Municipales 2020 à Belfort: Samia Jaber et Bastien Faudot se présentent ensemble

Bastien Faudot, de la Gauche Républicaine et Socialiste (GRS) et Samia Jaber, du "collectif citoyens 2020" en route ensemble pour les municipales 2020 à Belfort

Belfort, France

Va-t-on vers une union de la gauche à Belfort en vue des municipales de mars prochain ? En tout cas, Samia Jaber et Bastien Faudot partent ensemble pour les municipales dans la cité du Lion. Celle qui a lancé le "collectif citoyen 2020" s'allie à un des membres de la Gauche Républicaine et Socialiste (GRS) pour une candidature en binôme. Les deux conseillers municipaux et départementaux d'opposition à Belfort l'ont annoncé ce samedi 21 décembre.

Fermer des parenthèses

Pour le binôme, c'est la seule solution pour espérer remporter les futures élections municipales dans la cité du Lion, et sur ce point Bastien Faudot est très clair: "Il y a deux parenthèses à refermer: la parenthèse d'un mandat médiocre, mené par la droite belfortaine depuis 2014; et la deuxième parenthèse à refermer, d'autant plus que l'on rentre dans une nouvelle décennie dans quelques jours, c'est celle des logiques centrifuges à gauche."

Cela commence donc avec ce rassemblement, une alliance Faudot/Jaber qui n'est pas nouvelle puisque, la première union c'était pour les élections départementales en 2015, la seconde pour les législatives en 2017. Maintenant, place à un duo pour les municipales. "Nous voulons proposer aux Belfortains le non-cumul des mandats entre le poste de maire de Belfort et celui à la tête de l'agglomération du Grand Belfort, explique Samia Jaber. C'est une nouveauté."

Bastien Faudot et Sami Jaber ont annoncé leur candidature en binôme en vue des municipales de mars prochain entourée de plusieurs soutiens © Radio France - Sarah Vildeuil

Bientôt une assemblée générale

En cas de victoire, qui sera maire, qui sera président.e de l'agglomération ? Pour l'instant, les deux protagonistes refusent de donner plus de détails sur leur accord. Le binôme veut soumettre sa proposition à ses sympathisants. "Nous organiserons une grande assemblée générale, annonce Samia Jaber. Ce sera le 7 janvier à la Maison du Peuple à Belfort. Ce sera l'assemblée générale du rassemblement, dans laquelle cette question sera posée."

Mais il pourrait y avoir d'autres binômes si jamais les autres composantes de la gauche belfortaine acceptent de se lier au collectif citoyen 2020 et à la Gauche Républicaine et Socialiste. Samia Jaber et Bastien Faudot pensent au parti communiste et bien sûr à l'autre collectif de ces municipales, "Belfort en commun", dont Bastien Faudot a claqué la porte après l'avoir créé l'été dernier.

De son côté Belfort en commun répond qu'il ne veut pas de cette coalition des sortants. Le collectif dit vouloir sortir de ce genre de pratique.